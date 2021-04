Jorge Javier amenaza con sacar la verdad sobre 'Masterchef': "Se deben tomar cartas en el asunto"

Jorge Javier Vázquez ha comenzado su particular cruzada contra Masterchef después de las palabras pronunciar por Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, productora del espacio de TVE, en las que atacó a realities de la competencia. "Cosiendo y cocinando, con formatos blancos y familiares, competimos con Supervivientes", fueron sus palabras en una entrevista con Vertele.

Hace unos días el presentador de Sálvame lanzó un reproche contra la dirección del talent show culinario de La 1 por haber fichado a Victoria Abril, "la actriz más conflictiva del mundo", para su nueva temporada: "Está en los papeles por negacionista, que le han dado hostias hasta en el carnet de identidad... y ahora resulta que es un programa blanco", dijo el presentador muy molesto. "Esa hipocresía entre compañeros no puede ser tan evidente", recriminó a Macarena Rey, haciendo alusión a Masterchef, Maestros de la Costura y Prodigios, los programas que produce Shine Iberia en la cadena pública.

El periodista fue más allá y advirtió al programa de que pueden salir muchos exconcursantes para contar la verdad sobre lo que ocurre en las grabaciones: "Programa blanco...tururú. El programa blanco es el mayor aburrimiento del reino porque la vida tiene matices y colores. Voy a decir más. Me gustaría que las personas conocidas que han ido a trabajar a Masterchef explicaran cuál ha sido su experiencia y en qué situaciones límite les han colocado para que luego den juego en el programa".

Este lunes el presentador ha vuelvo a hablar del tema, asegurando que se han puesto en contacto con él varios exconcursantes, tanto famosos como anónimos, que confirman sus palabras: "Yo el viernes dije que me sentó un poco mal que la responsable del programa de cocina dijera que mientras que en La 1 estaban cocinando y cortando trajes, aquí estábamos haciendo Supervivientes y esos realities que hacemos...", comenzó diciendo. "Lo comunico porque alguien tendrá que tomar cartas en el asunto porque La 1 la pagamos entre todos (...) Tengo el teléfono repleto de mensajes de personajes populares que han aparecido en ese programa de cocina diciendo que si ellos hablasen, se armaba la de Dios es Cristo".

Lo cierto es que esta no es la primera vez que alguien hace referencia a los polémicos rodajes del talent show de cocina. Fernando Tejero, exconcursante de su versión con celebrities, criticó duramente al espacio tras la emisión de su temporada: "La mitad de lo que pasa es mentira", afirmó. "No tengo que convencer a nadie de lo que soy o lo que no soy por un programa de televisión (...) Si me tengo que molestar por una opinión de alguien que me ve en un programa como MasterChef, que está hecho para la audiencia y la mitad de lo que ve la gente es falso...".