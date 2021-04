Rocío Carrasco se jacta de haber eliminado "11 minutos y 38 segundos" para proteger a su hija

Telecinco y la propia Rocío Carrasco se preparan para el anunciado capítulo "bomba" de la famosa docuserie. Se trata de "Miedo", dedicado casi íntegramente a la pelea que tuvo con su hija Rocío Flores y que motivó un proceso judicial que, en lo familiar, derivó en la marcha de la joven a vivir con su padre, Antonio David Flores.

Por eso, a tenor de la expectación levantada, los responsables de Rocío, contar la verdad para seguir viva se jactan, junto a la propia Rociíto, de haber recortado nada menos que "11 minutos y 38 segundos" del duro relato de una madre agredida por su hija, todo por —tal y como se han esforzado en recalcar— proteger a la joven a la que van a defenestrar públicamente.

Un "relato escalofriante" conducido por Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez en el que se han eliminado o modificado las peores escenas "por expreso deseo de Rocío Carrasco y porque los máximos responsables están absolutamente de acuerdo con la decisión".

En el adelanto difundido se cuenta qué ocurrió aquel triste 27 de julio de 2012, día en que sucedió la pelea entre ambas: "Empieza a pegarme pero ella es la que grita y ella grita '¡No me pegues, no me pegues, no me pegues!'", dice la madre.

Según aseguran, "al quitar estos minutos la historia no se desvirtúa y se llega a entender perfectamente por qué están como están". Lo que sí se mantiene es el terror que ella sentía cada vez que sus hijos regresaban a casa tras estar con Antonio David, a quien culpa de "lavar el cerebro" de sus hijos. "Tres noches antes no duermo, el lunes desde que me levanto hasta que vienen me lo paso en el baño, vomito, me dan ataques de pánico, de angustia…".