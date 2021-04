El 'tribunal' de 'Sálvame' persigue ahora a Alessandro Lequio: "Si fuera él, debería rezar"

Con la emisión de la docuserie sobre Rocío Carrasco, las tertulias del corazón se han convertido en un espacio de visibilidad y denuncia contra la violencia de género, todo basándose en el relato que Rociito ha callado durante más de 20 años y que se de da por válido en la mayoría de programas de Telecinco.

Pero también hay voces críticas en la cadena de Mediaset que ponen en duda las acusaciones de Rocío contra Antonio David Flores y el resto de su familia, entre ellas, la de Alessandro Lequio. El colaborador de El programa de Ana Rosa se ha convertido en el azote oficial de Rocío Carrasco, pero Sálvame se encarga estos días de que su posición se le vuelva en contra.

Todo comenzó el pasado miércoles, cuando Rocío Carrasco fue sometida a una entrevista en prime time en la que se defendió de las palabras de Lequio e insinuó que es un maltratador: "Creo que no ha visto ni ha entendido nada de lo que he contado. No se ha parado ni siquiera a ver ni una palabra ni una frase que yo haya dicho. No ha entendido nada, pero tampoco me extraña, porque perro no come perro". Al día siguiente, el italiano defendió en su programa que "nunca, nunca, nunca he sido denunciado por maltrato y no he sido condenado por maltrato".

Animada por todo lo que está saliendo a la luz, Antonia Dell’Atte ha alzado la voz contra Lequio después de ver cómo defiende a Antonio David en televisión y niega haber maltratado a ninguna de sus parejas. Sálvame la entrevistó en plena calle y aseguró que la justicia le dio la razón. "He sido una de las primeras en apoyar a las mujeres maltratadas. Yo siempre he dicho la verdad", dijo al programa. Y aunque aseguró que "lo peor han sido los cómplices del maltratador", también confirma haber perdonado a su "verdugo".

El programa presentado por Jorge Javier Vázquez mostró la denuncia que hace unos días hizo pública la exmodelo italiana para desacreditar a su expareja. Se trata de una acusación interpuesta en la comisaría de Chamberí de Madrid el 9 de marzo de 1991 por "malos tratos físicos y psíquicos". Entre la documentación que revisa el juez, se aportaron distintas cartas manuscritas de Lequio donde reconoce haberla maltratado y pidiéndole perdón.

En octubre de 2004, el despacho de la abogada Cristina Almeida envió el comunicado donde se recogió el auto judicial con fecha de 30 de junio de 2004 y notificado el 23 de septiembre, por el que se sobreseyó la causa y se archivaron las actuaciones respecto a la querella por calumnias presentada por Lequio contra la que fuera su esposa, a raíz de las manifestaciones que había realizado en diversos medios acusándole de maltratador. Tras esa querella, Dell’Atte aportó una serie de documentos, como la denuncia que presentó en 1991.

Según ese auto, "el Juzgado ha entendido que había elementos suficientes para que se dé la exceptio veritatis, lo cual quiere decir que la señora Dell´Atte decía la verdad en las manifestaciones que había hecho. Éste es el motivo por el que se ha ordenado el archivo de las actuaciones". Antonio reconoció que sólo retiró la denuncia "para proteger a su hijo" Clemente.

Con la historia de Lequio y Dell’Atte rescatada en televisión, los defensores de Rocío Carrasco piden ahora la cabeza de Lequio y su salida de Telecinco, igual que se hizo con Antonio David Flores.

