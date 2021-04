Enrique Ponce, de paseo con otra rubia: su hija pequeña

Se supone que la entrevista con Carla Vigo ha llevado a Semana a relegar a páginas interiores la auténtica exclusiva de este miércoles: las primeras fotos en mucho tiempo de Enrique Ponce junto a Bianca, la pequeña de sus hijas.

La publicación muestra media docena de imágenes en las que vemos al diestro en una de sus visitas a Madrid, la que realizó la semana pasada para presentar la corrida de toros que realizará mano a mano con Gonzalo Caballero.

En las fotos vemos a Ponce caminando por la calle de la mano de la pequeña, que tiene 9 años. Dice la revista en su titular "Ponce recupera el tiempo con sus hijas", pero la mayor, Paloma, de 13, no aparece en el reportaje. Al parecer, la relación entre ambos no es buena desde la separación de Ponce y Paloma Cuevas.

El diestro y su niña, que luce una melena tan larga y tan rubia como la de Ana Soria, hicieron recados como visitar al sastre, quizá para encargar el traje que lucirá en la comunión de la pequeña, y almorzaron juntos en un Starbucks.

En dos fotos también vemos a Enrique Ponce cambiándose de ropa en plena calle a pecho descubierto y sustituyendo una camisa por un jersey de sport. Las prisas, se supone.

Rocitín se derrumba en 'Lecturas'

Vemos en Lecturas varias imágenes de Rocío Flores Carrasco llorando desconsolada en plena calle mientras su novio, Manuel Bedmar, la abraza ofreciéndole consuelo.

Según la revista, las fotos, tomadas el día del cumpleaños de su padre, responden a la presión que está viviendo la joven, que ha reconocido en el programa en el que trabaja que "ya no puede más".

Roció rompió a llorar tras ser jaleada en Málaga por unas vecinas que la reconocieron y le mostraron su apoyo incondicional. Fue entonces cuando "se vino abajo".

Comienza la campaña contra Lequio

Lecturas, que en la polémica de Rociito se ha posicionado a favor de la hija de la Jurado (no en vano medio Sálvame trabaja en esta publicación), lleva a portada una nueva acusación de malos tratos, en este caso con Alessandro Lequio como protagonista.

La famosa frase de "perro no come perro" pronunciada por Rocío Carrasco equiparando al conde con Antonio David Flores está teniendo consecuencias que podrían ser devastadoras para el ex de Ana Obregón.

La revista ha contactado con Antonia Dell´Atte, que lleva años proclamando en los medios que Lequio la maltrató. Según ella, en marzo de 1991 acudió a una comisaría de Madrid para denunciarle por abandono familiar y malos tratos físicos y psíquicos. Pero, por lo que fuese, la retiró, por lo que sobre Lequio no pesa ningún tipo de condena. Es decir: de nuevo estamos ante un juicio mediático y no oficial, un linchamiento público con los espectadores como jurado.

De hecho, la única demanda que llegó a los tribunales la interpuso el conde, que acudió a la rama penal acusando a Antonio de injurias.

Sin embargo, para ilustrar el reportaje y manipular a los lectores, Lecturas siembra la duda sobre si Lequio también fue violento con Ana Obregón durante su relación y apuntala el rumor con una imagen de la actriz con el brazo en cabestrillo. Hoy se ha convertido en su principal apoyo, después de la traumática experiencia que han sufrido los dos con la pérdida de su hijo.

'Diez Minutos' muestra a Raquel Mosquera tras el alta

Después de haber permanecido más de una semana ingresada tras sufrir un brote psicótico, Raquel Mosquera ha recibido el alta hospitalaria y ya descansa en su casa.

Diez Minutos publica en exclusiva las imágenes que recogen el momento de su salida del hospital y ahora entendemos por qué se tapó la cabeza con una manta cuando llegaba a su casa.

Raquel asegura que le han cambiado la medicación y que prefiere no entrar en detalles cuando le preguntan si ha seguido el documental de Rocío Carrasco, posiblemente el causante de sus últimos males.

Carla Vigo se estrena en las portadas

La sobrina de la reina Letizia, hija de su malograda hermana Erika, protagoniza la portada de Semana en un publi-reportaje en el que la joven, que nunca ha negado su intención de ser famosa, aparece mucho más favorecida de lo que acostumbra.

Vestida de satén rojo y enseñando pierna sentada sobre una barra de bar, Carla Vigo, de 20 años, explica cómo ha crecido sin su madre, confiesa cómo lleva su reconocida bisexualidad y aclara que quiere dedicarse a la interpretación. Esa es la razón por la que lleva desde antes de su mayoría de edad tonteando con los medios.

Sin embargo, una vez leída la entrevista, encontramos a una Carla mucho más cabal de lo que pensábamos. A la pregunta de qué hace para vivir entre dos mundos (el de su casa de Aranjuez y el de sus visitas a su familia a Palacio), responde que "ha cogido la parte buena de los dos mundos… Ahora lo llevo bien porque he aprendido las reglas de un mundo y del otro", asegura dejando claro que sigue en contacto con los reyes y sus hijas. "A lo mejor un día estoy en un sitio muy especial, reducido, elegante y vestida de largo y luego, en el mismo día, me voy a mi casa y me pongo el chándal".

Irene Rosales se opera de nuevo el pecho

La mujer de Paquirrín, que anda estos días por el Nepal rodando un reality con Calleja, ha entrado recientemente en quirófano. Dice Diez Minutos que ha tenido que reemplazarse las prótesis que le pusieron en 2017 y tratarle una acumulación de líquido en el seno derecho.

Añade la revista que la operación no revestía gravedad y que, quizá por eso, acudió sola al centro hospitalario.

Esther Doña tiene un "nuevo amigo"

Si ¡Hola! anuncia que Esther Doña tiene "nuevo amigo". O sea, que tiene novio. Y siendo su revista de cabecera, la publicación en la que la viuda del marqués de Griñón ha narrado su boda, sus peleas o sus sentimientos tras la muerte de su marido, la noticia es más una presentación oficial que una confirmación.

Se trata de un caballero de pelo cano y buena planta que responde al nombre de Juan Garcés Pérez. "Exitoso ejecutivo, divorciado y padre de dos hijos mayores de edad", añade ¡Hola!, que asegura que los dos se conocen desde hace más de quince años.

La revista nos recuerda que hace solo un mes, en el primer aniversario de la muerte de Carlos Falcó, Esther decía que "por el momento no me veo en pareja, Carlos aún está muy presente y dejó el listón muy alto en mi corazón". Estándares cumplidos.

Norma Duval, ocho días ingresada

Norma Duval explica en ¡Hola! que el pasado mes de septiembre estuvo ingresada ocho días por covid con una neumonía bilateral.

La vedette, que hace unos días pasaba por las instalaciones del Hospital Isabel Zendal para vacunarse y lo recogía en sus redes sociales para animar a emularla, explica en la revista que se contagió en su casa por uno de sus hijos: "Te relajas y te quitas la mascarilla".

¡Ahora que va a participar en el programa El Desafío, Norma confiesa que le preocupa la prueba de la apnea, ya que una de las secuelas de la covid es la reducción de la capacidad pulmonar.

En Semana vemos a Bárbara Rey en el momento en el que abandonaba el hospital de Marbella en el que ha estado ingresada también debido a una neumonía bilateral provocada por la covid.

Cóctel de noticias

Elena Tablada y Javier Ungría celebran el bautizo de su hija Camila en ¡Hola! Entre las asistentes estaban Raquel Perera, exmujer de Alejandro Sanz y la ex Miss España Raquel Rodríguez, ambas amigas íntimas de Tablada.

Nieves Álvarez presenta a su hija Bianca Severini en la portada de ¡Hola! La revista dedica su portada a la top model y a la niña, una belleza de trece años que apunta maneras.

También en ¡Hola! conocemos a la hija de otro de los bellezones del país: Estefanía Luyk, que posa orgullosa con Aroa, que también tiene trece años.

Y como el número de la revista este miércoles va del Día de la Madre, rematan con un reportaje protagonizado por Cindy Crawford y Kaia Gerber, que se queda incluso corta al lado de las hijas de nuestras tops.

Mar Torres en ¡Hola!: "Quiero ser una apóstol de Dios en Instagram". La ex de Froilán ha sentido la llamada tras asistir a un retiro espiritual en Medjugorje.