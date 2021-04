Primeras palabras de Raquel Mosquera tras recibir el alta médica

Raquel Mosquera ya está en casa después de recibir el alta hospitalaria. La viuda de Pedro Carrasco ingresó hace dos semanas en el Hospital Puerta de Hierro, Madrid, por un brote psicótico. Su último enfrentamiento televisivo con Rocío Carrasco la alteró tanto que tuvo que ser ingresada y tratada de forma urgente. El brote psicótico fue de tal gravedad que Raquel gritaba, lloraba, se autolesionaba e incluso se puso agresiva, asegura en exclusiva la revista Diez Minutos, donde la protagonista rompe su silencio.

"Estoy bien, gracias a Dios, con ganas de salir para estar en mi casa con mi maridazo y mis hijos", aseguró a la publicación después de recibir el alta médica. "Ahora estoy un poco más tranquila, pero me ha dicho el médico que me tome todo con más calma y serenidad". Durante estos días el equipo médico ha estado muy pendiente de ella y se han encargado de "ajustarle el tratamiento" para evitar que se repita lo sucedido.

La peluquera ha salido el hospital con ganas de recuperar su vida y volver a trabajo lo antes posible: "Empezaré con poquitas horas, me administraré más el trabajo", afirmó. Y por el momento descarta acudir a un plató de televisión para "defender la memoria de su marido": "Ahora no me veo con fuerzas para eso. Cuando saltó todo, me expliqué en Instagram porque creo que Pedro no se merecía ese trato y más por parte de una hija. Pero más adelante ya veremos si estoy preparada y calmada como para ir a un plató".

También habló su marido Isi, que tuvo que ser atendido por un ataque de ansiedad al ver a su mujer sufrir el brote psicótico: "Ahora que Raquel está conmigo, estoy feliz. Mientras mi mujer estaba en el hospital no estaba contento".