Rocío Flores avisa a Rocío Carrasco y Telecinco: "Quiero que emitáis el capítulo completo"

Rocío Flores ha vuelto a hablar sobre la docuserie de Rocío Carrasco en El programa de Ana Rosa, esta vez por un motivo de peso: la emisión este miércoles del capítulo en el que su madre relata el maltrato continuado de la joven que terminó con una brutal paliza hace nueve años.

La hija de Rociíto y Antonio David Flores confirmó que tiene pensado ver el episodio de esta noche pero quiere verlo entero, sin el recorte de 11 minutos y 38 segundos que hizo la productora a petición de su madre para "protegerla". "Cuando quieres proteger a tu hija, no haces un episodio hablando de tu hija, porque lo de la protección lo pongo en duda. Pido a los responsables del documental y a la cadena que emitáis el capítulo completo porque quiero escuchar el testimonio completo de mi madre. Creo que tengo todo el derecho del mundo", exigió.

Rocío considera "irónico" que su madre asegurara que llamó a responsables de programas de televisión para que no se hablara de aquel episodio de malos tratos una vez que salió la sentencia a la luz: "¿Ahora es ella la que se sienta, sentencia en mano, a hablar de eso?". "Por otro lado, el equipo médico le recomienda que no hable conmigo pero le recomiendan que hable de todo esto delante de cuatro millones de espectadores. Y ahora hago otra pregunta: ¿mi hermano también está metido en mi pack? ¿Ni una llamada en siete años, ni un cumpleaños, ni para preocuparse por su estado de salud?", dijo sobre su hermano David Flores, que también abandonó el hogar materno para irse a vivir con su padre. "Me parece cuestionable ocultar un testimonio que está grabado desde hace un año".

A pocas horas de la emisión del capítulo por el que más críticas puede recibir, Rocío confesó que no tiene miedo a nada: "No tengo nada que ocultar. Tuve miedo hace muchos años de mi vida por otras circunstancias que no tienen que ver con este episodio. Sé muy bien lo que he vivido en esa casa".

Para ella, lo que va a contar Rocío Carrasco sobre la agresión "es su verdad", a pesar de que en este caso hay una sentencia judicial. "Es ella la que ha dado el paso de sentarse con la sentencia. Pues que se emita todo completo, no tengo nada que ocultar". "Para mí no es agradable y lo paso mal, pero no tengo que estar explicándole a todo el mundo que estoy jodida. No todo vale", aseguró, antes de pedirle a su madre de nuevo que llame a su hermano David.