Ana María Aldón: "Lo estoy pasando muy mal con todo lo referente a Rocío Carrasco"

Ana María Aldón, como ella mismo contó en su momento, tuvo una infancia tremendamente dura por todo el tema de haber sufrido malos tratos en su familia. "Es muy triste todo lo que está ocurriendo con todo lo referente a Rocío Carrasco y he decidido no verlo, por salud mental. Pienso que sería mejor enterrar el hacha de guerra, sobre todo por los hijos que son los mas perjudicados. Ojalá se pudieran arreglar, aunque lo veo muy difícil. Yo siempre he sido partidaria de la unidad familiar. Lo que no pude disfrutar de niña". Así me comentó durante la conversación que mantuvimos.

Ana María y José Ortega Cano llevan juntos 9 años. Empezaron a salir en el 2012 y la colaboradora de Viva la Vida lo ha recordado en redes sociales. "Nueve años juntos, en el camino hubo quien sí y quien no, poco nos importó su opinión. Te quiero", junto a ese texto, también ha puesto una fotografía de ellos, muy cariñosa. El torero y la diseñadora se casaron el 30 de septiembre del 2018.

Ana María admite que ha habido de todo, también sufrimiento, y momentos muy duros, pero lo mejor de todo, José María, el hijo de ambos. "Es un niño maravilloso". Así lo definió la feliz madre.