Óscar Tarruella, el "experto" que llamó "despechada" a Mónica Naranjo, se suma al show de Rocío Carrasco

La emisión del episodio ‘Miedo’ de la docuserie sobre Rocío Carrasco contó este miércoles con la opinión de Óscar Tarruella, mozo de escuadra, representante de famosos, perito judicial y especialista en perfilación criminal que resulta ser, además, exmarido de Mónica Naranjo. Tarruella comenzó su conexión telefónica de forma ridícula y reconociendo que no había escuchado el testimonio de Rociito emitido minutos antes. "La verdad es que no he tenido ocasión de verlo porque estaba aquí con el cámara preparándolo todo y no me ha sido posible", aseguró, obligando al programa a volver a emitir el testimonio de Rocío Carrasco en el que hablaba del odio de Rocío Flores hacia su madre.

Siguiendo las palabras de Rociito sobre su exmarido, Tarruella se aventuró a elaborar un perfil psicológico de Antonio David Flores, del que dijo que tiene "claros rasgos psicopáticos". "Rocío Flores no ha mostrado arrepentimiento alguno por algo tan grave como agredir a su madre. Estoy convencido de que, para ella, no está manipulada. Eso es peor, porque la manipulación ha surgido efecto total. Este señor debería estar preocupado de por qué su hija ha llegado a agredir salvajemente a su madre", opinó.

El nivel de profesionales a los que llaman para intentar sostener esta farsa. Oscar Tarruella, ex marido de Mónica Naranjo, Mosso d´Esquadra antes de casarse con la artista, y neoyoutuber. De chiste. pic.twitter.com/xDYmiI7Yp1 — El Lapidario TV (@LapidarioTV) April 28, 2021

Mucho se ha juzgado a Antonio David Flores en el show sobre Rocío Carrasco por vender sus problemas familiares durante más de 20 años, pero el "experto" Tarruella también hizo lo propio con su exmujer Mónica Naranjo, a la que llegó a llamar "despechada" públicamente. La pareja se separó en julio de 2018 y en octubre de 2019 dio una entrevista a Lecturas hablando del divorcio coincidiendo con la emisión del programa Mónica y el sexo (Cuatro). "Mónica está despechada y no me perdona que yo tomara la decisión de dejar la relación. En su día me dijo que hubiese preferido la muerte a que yo la hubiese dejado", desveló.

También definió a la cantante como una mujer "cruel" y amenazó con demandarla si seguía contando detalles sexuales de su relación en el programa. Pero en su entrevista en Lecturas Tarruella confesó que el deterioro de su matrimonio les llevó a dejar de mantener relaciones íntimas y que, en más de una ocasión, hubo faltas de respeto. "Tenía una gran dependencia de esta relación tóxica y sin querer, te autodestruyes a ti mismo", contó.