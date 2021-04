"El tema de Rocío Carrasco se está cargando la prensa del corazón"

Este jueves se emitió el sórdido octavo capítulo de la serie documental Rocío: contar la verdad para seguir viva en el que Rocío Carrasco relató, con todo tipo de detalles y mostrando informes psicológicos, la agresión que sufrió por parte de Rocío Flores. La hija de Rocío Jurado desveló algunos de los pormenores más crueles de la relación con su hija, el deterioro de la misma con el paso del tiempo y la manipulación que habría sufrido por parte de Antonio David Flores.

Una semana más el espacio estuvo dirigido por Carlota Corredera, que aprovechó el comienzo del programa para volver a cargar contra los "negacionistas" de Rocío Carrasco y tachó de "ridículos" a todos aquellos que no creen su relato. Junto a ella, y al igual que en ocasiones anteriores, un nutrido grupo de colaboradoras, que bailaron al unísono alrededor de un mismo argumentario: Samantha Villar, Carme Chaparro o Ana Bernal-Triviño, entre otras.

Precisamente sobre este tema han debatido durante la mañana del jueves en la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico. Tanto el director del programa, Federico Jiménez Losantos, como el resto de la mesa, Isabel González, Alaska y Daniel Carande, han coincido en el daño que está haciendo este formato a la prensa del corazón "de toda la vida".

La cantante de Fangoria ha destacado que el debate que se ha generado en torno al documental está "llevando a nuestros platós a gente no nos respeta, que no lo ha hecho nunca", ha explicado. Ha hecho referencia a esos periodistas "serios" que ahora se sientan en un plató de prensa del corazón, "ese tipo de periodismo del que siempre han renegado". "Me duelo mucho lo que está ocurriendo. Me dio pena ver a Belén acorralada y tener que defenderse de lo que Samantha Villar llamó 'la industria' (del corazón). Esa industria a la que siempre han defenestrado. Las únicas representantes de la prensa del corazón que había en ese plató eran Belén y Paloma García Pelayo".

"Se cargan la estructura de estos programas con esos discursos como el de Carlota Corredera", ha apuntado Federico Jiménez Losantos. "Esa basura de mezclar se carga el corazón. Con Cantora: la herencia envenenada, nos reímos y fue un tema que empezaba ahí y terminaba ahí. Pantoja y Paquirrín entraban dentro de esas cosas dinásticas que tanto nos divierten", ha añadido.

"No sé si os habéis dado cuenta, pero esta semana las revistas del corazón han empezado a huir de este tema en sus portadas", ha señalado el periodista de Diez Minutos, Daniel Carande. "Es que de no ser así, sería la muerte de este tipo de prensa", ha apostillado el director del programa de esRadio.