Rocío Carrasco relata la agresión de Rocío Flores y hace público su informe psicológico

El episodio "Miedo" de la docuserie sobre Rocío Carrasco desveló algunos de los detalles más crueles de la relación con su hija Rocío Flores, que se fue deteriorando con el paso de los años y que Rociito achaca a la manipulación de Antonio David Flores. Hace más de un año que se grabó el documental que ha puesto en duda todo lo que Flores ha dicho sobre su exmujer en los últimos 20 años, pero cuando comenzó el rodaje Rocío ya estaba dispuesta a hablar con todo lujo de detalles del desagradable episodio ocurrido en julio de 2012, cuando recibió una paliza de su hija que la dejó inconsciente y por la que Rocío Flores terminó siendo juzgada.

Rocío Carrasco nunca denunció a su hija y visto el revuelo mediático que ha generado su testimonio, pidió que se cortaran 11 minutos y 38 segundos del episodio para "proteger" a la joven. Un "relato escalofriante" en el que se han eliminado o modificado las peores escenas "por expreso deseo de Rocío Carrasco y porque los máximos responsables están absolutamente de acuerdo con la decisión".

Los pocos minutos en los que Carrasco habla del tema fueron suficientes para entender lo desagradable de la situación. Según desveló, aquel 27 de julio su hija tenía estreñimiento y decidió desayunar una nectarina. La madre le ofreció unas ciruelas para que le ayudaran al tránsito intestinal y fue entonces cuando "ella me desafía, se guarda la nectarina y al ir a coger la fruta me cruza la cara de lao a lao".

A continuación y con dificultad para respirar, Rocío contó que su hija comenzó a pegarla: "Pero mientras ella me pega, va gritando ‘¡no me pegues, no me pegues!’. Yo la miraba y era ella la que me estaba pegando a mí. Se me pasó una película por la cabeza, yo sabía que eso obedecía a algo que no era normal".

"Lo siguiente que recuerdo es a Fidel reanimándome, poniéndome un aparatito de pulsaciones. Cuando volví en sí yo le decía ‘¡Fidel, la niña!’, y tenía las pulsaciones en 140. Me metió un lorazepam debajo de la lengua, cosa que ya tenía pautada desde hace mucho tiempo, y la niña se fue". Rocío, que entonces tenía 15 años, entró en el coche de su chófer Paco con un fuerte ataque de ansiedad antes de poner rumbo al cursillo de verano. "Él cuenta que, esa niña que había entrado en mi coche con un ataque de ansiedad, de repente se transforma, saca un móvil, no sé de dónde, y dice ‘papá, ya está hecho’".

Rocío Carrasco: "Después de la paliza, mi hija se asusta, sale corriendo y se saca un móvil. No sé de dónde. Llama a su padre y le dice: 'Papá, ya está hecho" #RocíoVerdad8 pic.twitter.com/Vd1daZQffz — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) April 28, 2021

La violencia que Rocío Flores utilizaba para hablar con su madre deja claro que era una adolescente problemática. En una ocasión, Rocío la reprendió por fumar dentro de su habitación: "Una de las veces ella está fumando y yo entro y le reprimo que esté fumando. Pega una calada al cigarro, lo apaga en el colchón y me dice 'la próxima vez quemo la casa contigo dentro’".

Pero la madre también decidió hacer púbico el informe psicológico de su hija en el momento en que su padre pide medidas urgentes para quedarse con la custodia. El texto recoge declaraciones de Rocío como "algunas veces tengo ganas de morirme", "si hubiera una catástrofe, seguro que moriría"; "casi siempre sueño cosas tristes"; "muchas veces siento pena y lloro"; "a veces siento que soy un desastre"; "me tengo rabia a mí misma alguna vez". Se trata de un testimonio "falso", ya que su hija la acusó de maltrato sin ningún fundamento.

"¿Eso son frases de una niña de 15 años? Eso no es porque su madre la maltrate. Yo no dudo que ella se haya sentido así porque he sido la primera que he dicho que no se podía permitir el lujo de según que cosas", se quejó Rocío Carrasco. El informe también recoge la supuesta mala relación de la joven con Fidel Albiac, "tildando la relación como ‘no sana’ y a quien acusa también de tratar mal a su madre" delante de ella y de su hermano. El juez no se creyó el testimonio de Rocío Flores y la obligó a volver a casa con su madre, rechazando así la petición de Antonio David. Meses después, Rocío abandonó el hogar materno para irse a vivir con su padre.