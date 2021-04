Isabel Pantoja habla por fin sobre el año más difícil de su vida

Isabel Pantoja está de regreso en la televisión nacional como jurado de Top Star, el nuevo talent show de Telecinco. La artista salió hace unas semanas de su encierro en Cantora para poner rumbo a Madrid y comenzar las grabaciones junto a sus compañeros Jesús Vázquez, Risto Mejide y Danna Paola. Tras varios días de grabaciones, este jueves tuvo lugar la presentación del programa y la tonadillera acudió a la misma con su mejor sonrisa.

Visiblemente más delgada, Isabel Pantoja ha capeado todas las preguntas que le han realizado sobre cómo ha vivido estos meses después de que su hijo la traicionase en el programa Cantora: la herencia envenenada. "Ha sido un año difícil, pero ya estoy aquí", ha reconocido emocionada.

La artista asegura estar "feliz" porque tanto ella como "todos los que quiere" tienen salud. Esa felicidad se ha reforzado con su regreso a la televisión: "He vuelto a trabajar con una gente maravillosa, que me quiere, me cuidan y me miman. Además me han dado todo el calor que necesito", contó a la vez que negó que tenga intención de mudarse a Miami, como se ha asegurado en los últimos meses.

También dejó claro que en ningún momento ha estado "recluida" en Cantora: "He estado en mi casa. Cuidando a mi madre, lo más grande que tengo en mi vida y me cuido mucho para no contagiarla", explicó, obviando en todo momento a su hijo Kiko Rivera y reconociendo que ese encierro le ha llevado a perder "algunos amigos". Afortunadamente, la salud de doña Ana está "a salvo" porque ya está vacunada contra el coronavirus e Isabel espera "con ansia" su turno.

Aunque por el momento estará centrada en su papel televisivo, Isabel regresará "muy pronto" a los escenarios con una gira que, si todo va bien, comenzará este verano y la llevará a viajar a Chile y Estados Unidos.