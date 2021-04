Choque entre Joaquín Prat y Rocío Flores por una frase de Olga Moreno en 'Supervivientes'

Rocío Flores volvió este viernes a El programa de Ana Rosa para comentar la última gala de Supervivientes, esta vez sin hacer ningún comentario sobre Rocío Carrasco ni sobre el episodio de la docuserie en el que su madre relató sin pudor aquella "agresión" de su hija adolescente hace nueve años. Los colaboradores del programa comentaban una fuerte pelea entre Olga Moreno y Tom Brusse en la que la mujer de Antonio David Flores se quejaba de que "jamás un hombre me ha levantado la voz". Un comentario que cobra sentido en medio de las acusaciones de maltrato por parte de Rociito. ¿Es un mensaje para defender a Antonio David?

"Yo creo que ahí hay una frase....", comentó Joaquín Prat, a lo que Rocío, riéndose, contestó: "Ya empezamos". "Esa frase es para España. Es una frase que viene de lo que viene, Olga sabe lo que se estaba empezando a cocer fuera, para mí es una declaración", explicó el copresentador sobre las condiciones en las que se marchó a Honduras la mujer de Antonio David, en mitad de la tormenta mediática por el documental.

"Yo te estoy diciendo que que conozco a Olga, que sé perfectamente que a Olga nadie le ha levantado la mano y que...", se apresuró a decir Rocío. "¡La voz! ¡La voz! No sé para que sacas la mano aquí...", le cortó Ana Rosa para corregir su lapsus. Al darse cuenta del error, Prat recordó entre risas: "Ves como es para España".

"Yo no lo he entendido así, pero de ser así me parece super bien porque está dejando claro que a ella en la vida un hombre le ha levantado la voz", dijo Rocío al presentador muy seria.