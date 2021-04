Increpan a Rocío Carrasco en su llegada al juzgado

Nuevo asalto en la interminable guerra judicial que enfrenta a Rocío Carrasco y a Antonio David Flores desde hace años, esta vez en medio del revuelo mediático generado por la docuserie de Telecinco. La semana pasada fue el malagueño el que se presentó en los juzgados de Alcobendas para interponer una demanda contra su exmujer por el impago de la pensión de manutención de su hijo David desde 2018, una cantidad que asciende a más de 7.000 euros. Este viernes Rociíto acudió a los tribunales para declarar en calidad de demandada acompañada de su abogado Javier Vasallo.

Muy tranquila y cogida del brazo del letrado, Rocío Carrasco reapareció públicamente sin hacer declaraciones sobre el alcance que ha tenido su testimonio de supuestos malos tratos por parte de su exmarido ni sobre las últimas declaraciones de su hija Rocío en El programa de Ana Rosa, cuestionando que quisiera protegerla y asegurando que no tiene miedo a nada.

En la puerta de los juzgados, donde se encontraba una nube de medios de comunicación, tres hombres críticos con su docuserie increparon a Rocío con pancartas en la mano donde se podía leer "Stop Feminazis". Tras pasar media hora en el interior, a su salida Rocío declaró con sarcasmo que "pensaba que venía a que me dijeran que [Antonio David] había depositado los 60.000 euros de la fianza" relacionada con el procedimiento por insolvencia punible y estafa procesal que interpuso contra él por el impago continuado de la pensión alimenticia de los dos hijos.

El pasado 29 de abril Rocío Carrasco cumplió 44 años, justo un día después de la emisión del episodio "Miedo" de su documental en el que exhibió sin ningún pudor y con todo lujo de detalles la agresión, calificándola de "paliza", que le propinó su hija en julio de 2012, cuando era una adolescente menor de edad. Antes de la emisión del episodio 8, Antonio David dio la cara por sus hijos y confesó lo mal que lo están pasando por la "crueldad" con la que Rociíto ha hablado de su hija.

"No me encuentro bien porque cuando se hace daño a mis hijos es normal. Lo que me provoca todo esto es mucha tristeza. Me provoca tristeza y dolor que sea la propia madre de mis hijos, mi exmujer, la que haga daño a mi hija de esa manera tan cruel cuando debería de hacerlo conmigo y dejar a su hija a un lado y hacerme a mí todo el daño que quisiera hacerme. No creo que sea justo que su madre tenga que señalar a su hija de por vida", expresó muy dolido. Además de la demanda por impago de la pensión, el ex guardia civil también pondrá una demanda por todo lo que está contando su exmujer en su serie documental.