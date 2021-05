Enrique Ponce se olvida de Las Ventas oliendo el pelo a Ana Soria

Al día siguiente de su poco afortunada corrida de toros en Las Ventas, Enrique Ponce vuelve a las andadas en Instagram con una nueva muestra de amor a Ana Soria en la citada red social.

El torero posa sobre su amada, tumbada de espaldas, con dos corazones como único mensaje junto a una canción flamenca decorando el vídeo. Ponce se olvida así de una corrida no particularmente buena, con un toro que se vino abajo demasiado pronto y otro cabestro que no arregló la tarde.

Enrique Ponce prodiga mimos con la nariz y parece oler el pelo a la joven, que mira pícaramente a algún punto por encima de la cámara.

Ana Soria y Enrique Ponce | Instagram

El mensaje acumula ya muchos visionados, como viene siendo habitual en la mediática pareja cuando va camino de cumplirse casi un año de que se revelase su amor (y la consiguiente separación de Ponce con Paloma Cuevas, pese a que sigue sin firmar el divorcio).

La ausencia en Las Ventas de la joven este domingo no ha llamado la atención de nadie, puesto que esperábamos que no acudiese a la plaza para no eclipsar al valenciano en una tarde tan importante para él. Pero, por si había alguna duda sobre cómo está su relación o de si Ana se había quedado en Almería en lugar de viajar con su novio a Madrid, Ponce las ha disipado a golpe de declaración de amor en Instagram.