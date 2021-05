El dos de mayo fue un día muy especial para todas las madres. Pero pese a este día tan señalado, Kiko Rivera está cansado de que le pregunten siempre por lo mismo: ¿cuándo se va a reconciliar con su madre, Isabel Pantoja?

El DJ ha colgado un stories en su cuenta de Instagram en el que deja claro que no quiere reconciliarse con su madre, pero no solamente habla de eso: "No espero, ni quiero, reconciliación ninguna. Solo que yo no tengo esos detalles tan feos ... y tengo corazón, que es algo que algunos Pantojas carecen".

El DJ había felicitado previamente a su mujer, Irene Rosales, por ser "la mejor mami del mundo" y a su suegra, recientemente fallecida. A continuación felicitó "a todas las madres, incluida la mí", dando rienda suelta a rumores de una posible reconciliación que luego él mismo finiquitó en Instagram.

Muchos se han estado preguntando estos días sí Isabel Pantoja recibiría un mensaje o una llamada de su hijo, y naturalmente, éste no iba a ser el esperado en su año más difícil.