Olga Moreno se rompe y pronuncia las palabras más duras para Rocío Carrasco

Mucho ha esperado Olga Moreno para, desde la isla de Supervivientes, romperse definitivamente y hablar sobre Rocío Carrasco y el drama que ha provocado en su familia, tanto en su marido como en sus hijos.

La mujer de Antonio David Flores, en conversación con su amiga Marta López, aseguró que Rocío y David Flores, hijos de su marido y su ex, "me aman, lo sé". "Yo lo único que he hecho es ayudarles y pensar que están bien y que vivan su infancia sin odio", aseguró convencida.

Todo ello pese a reconocer que la hija de Rocío Jurado "es su madre", razón de más para que le extrañe todo el sufrimiento que les sigue provocando. Olga y su marido, para empezar, nunca han hablado mal de ella delante de su marido: "En mi casa nunca se ha hablado mal de ellos. Que yo con mi marido lo haya podido hacer, pues sí, no te voy a decir que no, pero no delante de los niños".

Olga, ausente desde hace semanas de España y sin noticias de ellos, espera "que estén bien y que salga toda la realidad. Ya está bien de sufrir. La verdad es transparente. ¿Sabes lo que pasa? Que tenemos la verdad, tenemos todas las pruebas. Lo tenemos todo". Y esas pruebas son, precisamente, los hijos de Rocío que viven bajo su techo: "Esos niños son todo amor. Tienen un corazón… ¿Hay necesidad que hayan tenido que sufrir tanto?"

Unas palabras que Olga no pronunció como amenaza a Rocío Carrasco, pero sí que dieron salida a una frustración que dura años. "Tenemos a esos niños que lo han vivido y lo han padecido. Yo he visto a David llorar mucho ya. Ha llorado lágrimas que no es normal, recuerdo los domingos cuando se acababan que se agarraba el niño al cuello de su padre y le tenía que quitar. ¿Sabes lo que es eso?".

Además, Olga ha confirmado que Rocío Flores ha llamado a su madre "ochenta veces, lo he vivido. Lo hemos visto. Nosotros lo hemos visto".