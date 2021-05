Will Smith, viral en internet por su fotografía más honesta

El actor Will Smith ha sorprendido a sus miles de seguidores en Instagram, red social en la que se desenvuelve a las mil maravillas.

Y lo ha hecho con una nueva muestra de espontaneidad, la misma que le lanzó a la fama en tiempos de El Príncipe de Bel Air.

A pecho descubierto y con una sonrisa en la boca, Will Smith posa para una fotografía donde exhibe "su peor forma física de su vida". Más de 4.300.000 personas han dado "like" a esta particular confesión, que además lleva cientos de comentarios (algunos de otros famosos de Hollywood).

El actor, que ha lucido una musculosa figura en multitud de filmes, parece haberse abandonado un poco en la pandemia, pero en vez de preocuparse se burla de ello: "Permítanme ser honesto con todos ustedes. Estoy en mi peor forma física", escribe Smith, más bien poco preocupado de cómo se tomará la industria la pérdida de su cintura.