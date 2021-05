Antonio Canales reta a Fidel Albiac y Rocío Carrasco y destapa su gran mentira

Antonio Canales ha explicado por fin la supuesta relación de amistad que le une a Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Mientras Canales estaba concursando en Supervivientes 2021, la hija de Rocío Jurado habló sobre la amistad del bailaor con su marido y aseguró que Fidel vivió durante un mes en su casa cuando sufrieron el accidente de tráfico que estuvo a punto de acabar con su vida. Tras estas declaraciones, de las que él era desconocedor, Antonio forjó una gran relación de amistad con Olga Moreno, su compañera de concurso. Algo que en el exterior fue muy criticado, ya que es la mujer de Antonio David Flores.

Este lunes el artista se defendió y negó en redondo su relación con Rocío Carrasco y Fidel Albiac. El artista explicó que, aunque es amigo "de toda la vida" de la familia de Fidel, nunca ha tenido una amistad con éste: "Ha estado en mi casa en tres ocasiones nada más". El bailaor desmintió la versión de Rocío Carrasco y la de sus defensores en los platós: "Todo lo que cuenta Rocío de que iban allí, no es cierto. Todo lo que he escuchado que se ha dicho estos días de boca de varias tertulianas, es mentira. No saben de la misa la media".

Canales llegó a retar al matrimonio en directo: "No miento. Se pueden sentar conmigo tanto Rocío como Fidel Albiac, frente a frente, y que digan cuántas veces ha dormido Fidel en mi casa. Ninguna. Y las veces que ha comido en mi casa se cuentan con los dedos. Me he encontrado con él cuatro veces en mi vida", afirmó tajante.

Tras sus declaraciones, una amiga de la familia entró en directo para aclarar ciertos puntos, asegurando que las noches que Fidel pudo estar en su casa coincidieron con una gira mundial del bailaor: "Si yo estaba fuera, entonces no lo puedo asegurar. Si es así yo no estaba al tanto. Pero de eso a decir que yo le cobijé... no".