Alberto Chicote: "Conquisté a mi mujer con mis rosquillas"

Alberto Chicote, ha presentado su libro de recetas, donde cuenta como conquistó a su mujer. "Aproveché los meses de confinamiento para escribir este libro, cuyo titulo es ‘Cocina de resistencia’. Un libro donde recopilo recetas, y cuento algunas anécdotas de mi vida, como la conquista de mi mujer, gracias a mis rosquillas". Así lo contó con sentido del humor.

A Alberto le gusta regalar su cocina a la gente, y más a su esposa. "Pienso que de esa manera regalas tu tiempo, también intento regalarle otras cosas como zapatos, pero nunca acierto". Comentó.

Dentro de su familia, va a tener un seguidor, se trata del hijo de su mujer. "Acaba de empezar, ha sido por decisión propia, yo no voy a animar a nadie a que se dedique a esto. Lo digo porque es un negocio muy duro, pero fuera de bromas, por supuesto que le doy consejos, todavía no he probado nada de lo que ha hecho. Su madre cocina muy bien, lleva toda la vida cocinando para su familia. Nunca nos peleamos por ver quién cocina, me parece una pérdida de tiempo pelearse con alguien a la que quieres. Llevamos juntos 14 años, y de verdad que no discutimos nunca. Es la persona a que más quiero del mundo".

Alberto ha conseguido no coger peso durante el confinamiento. "El secreto está en mi libro, lo que he hecho es comer esas recetas, que es lo que hacemos en casa. Es cuestión de mantener un menú variado. Lo único que no he comido son los postres, porque soy diabético. No lo llevo mal, lo único que hay que hacer es mentalizarse que tienes una enfermedad crónica, pero esto no me va a quitar ni un minuto de mi vida, porque no tengo la intención de darme por vencido. Tengo 51 años y pienso vivir hasta los 100. Quiero ser feliz".

El matrimonio tiene un proyecto entre manos, pero de momento prefirió no contarlo, por los momentos de incertidumbre, todavía no saben cuándo lo podrán llevar a cabo. Respecto a televisión sí contó lo que va a hacer. "Empezamos a grabar la cuarta temporada de Te Lo Vas A Comer, y confío en volver a hacer Pesadilla En La Cocina, que hace ya 2 años que no lo hago".