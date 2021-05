Kiko Rivera se cobra una nueva víctima: destroza en directo a su prima Anabel

Kiko Rivera ha roto definitivamente su relación con Anabel Pantoja, tal y como él mismo ha explicado este lunes en Sálvame con ella presente: "Es alguien que no me aporta nada y no me interesa, eso para empezar", dijo el Dj sobre el motivo por el que ha dejado de seguir a su prima en redes sociales y que había sido objeto de debate durante toda la tarde. "Hay muchísimas cosas más", añadió.

Según la versión de Kiko, decidió dejar de tener relación con Anabel el día que ésta se negó a que le enseñase las pruebas que tiene contra su madre Isabel Pantoja y que demostrarían que le ha estado engañando durante los últimos años: "Entendí entonces que no debía estar al lado de ella", continuó, mientras Anabel no salía de su asombro.

"Me duele, pero estoy ya en un momento de mi vida que, con todo lo que tengo y lo que me llega, si alguien no quiere escuchar mi verdad ¿para qué tener cerca a a esa persona?", afirmó. "No he dejado de seguir a nadie de su entorno (en las redes sociales) porque tenemos muchos amigos en común. La he dejado de seguir a ella, voluntariamente. Que no se sorprenda y que la vaya muy bien, para que lo sepa".

Al preguntarle si cree que lo suyo "tiene arreglo", el marido de Irene Rosales mantiene la esperanza de que algún día puedan sentarse y solucionar sus diferencias: "Claro que se puede solucionar, seguramente, pero si ella dice que se ha sentido sola, yo llevo sintiéndome así varios meses (...) Yo estoy mal porque tengo una disputa con mi madre y casi con mi familia entera". El Dj reconoció entonces que "ha apartado" a su prima porque ella "ya ha tomado partido" por Isabel Pantoja en este conflicto. Ante sus palabras, Anabel decidió abandonar el plató de Telecinco a lo que Kiko contestó: "Eso es de cobardes y somos muy mayorcitos ya para andar con tonterías".

Tres querellas contra su tío Agustín

Kiko también aprovechó para desvelar que ha interpuesto contra su tío Agustín tres querellas por estafa, administración desleal y apropiación indebida: "Les dije que lo que tenían que hacer era entregarme los enseres de mi padre que me pertenecen y están escritos en el testamento (...) Dijeron que sí, que no tenían ningún problema, pero al día siguiente decían que no los encontraban", relató. "Solo quiero que se haga justicia y, si alguien ha hecho las cosas mal, pues tendrá que pagar (...) Mi madre no está poniendo de su parte. Yo lo he intentado arreglar de varias maneras, pero parece que se están riendo de mí. Estoy prácticamente destrozado y no tengo ganas de hablar más de este tema", concluyó.