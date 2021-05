Agustín Pantoja prepara su venganza contra Kiko Rivera

Este miércoles leemos en Semana que Agustín Pantoja está preparando una demanda contra su sobrino Kiko Rivera por atentar, según él, contra su derecho al honor y la intimidad. Se trata de la respuesta del hermano de Isabel Pantoja al último movimiento judicial de Kiko en su contra, así como su venganza por todo lo que ha hablado de él durante los últimos meses.

Según publica en exclusiva la citada revista, Agustín Pantoja lleva un tiempo recabando toda la información necesaria para presentar dicha denuncia y en ella se incluirán las declaraciones que Kiko Rivera ha dado cuando su enfrentamiento con su madre estaba de máxima actualidad. Siempre según el parecer de Agustín Pantoja, su sobrino se había extralimitado en algunas cuestiones y habría ofrecido detalles de su vida más íntima que no está dispuesto a tolerar.

De producirse finalmente, tío y sobrino terminarán viéndose las caras en un juzgado, a pesar de que según el hijo de la cantante, ha hecho todo lo posible para que no fuese así: "Lo he intentado todo. De hecho, hace unos días sus abogados se pusieron en contacto con los míos para tratar de llegar a un acuerdo. Les dije que el primer paso sería que me entregasen los enseres de mi padre, los que me corresponden por testamento, y me dijeron que sí, pero al día siguiente me llamaron que no podía ser porque no los encontraban. Se están riendo de mí", dijo Kiko Rivera en conversación telefónica con Sálvame, en la que también machacó a su prima Anabel Pantoja, su fiel defensora en los platós de Telecinco.