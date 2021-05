La enigmática respuesta de Samira cuando le preguntan por Luis Miguel Rodríguez

La aparición de Samira Jalil y Luis Miguel Rodríguez derrochando miradas cómplices el pasado domingo en la plaza de toros de Las Ventas desató rápidamente los rumores. ¿Es la extronista de Mujeres y hombres y viceversa la nueva novia de ‘el Chatarrero'? Este miércoles la explosiva modelo argentina confesó que se ha tomado muy mal todo lo que se ha publicado sobre ella tras su aparición con Rodríguez en los toros, pero su respuesta no termina de ser del todo clara.

"Ya sé que ha causado mucha expectación, pero no puedo hablar ni quiero hablar del tema, ahora mismo no me incumbe y no quiero que me incumba. No me lo puedo creer, la verdad. No puedo creer la expectación que ha habido, no me lo imaginaba, todavía no lo he asimilado desde el domingo", aseguró. La colaboradora de televisión confesó que está "bastante indignada" con por que se la haya relacionado con el empresario, pero insiste en que "no puede" hablar del tema.

"Hay cosas que no comparto, yo lo respeto todo pero hay muchas cosas que no voy a compartir en este momento, no me parece digno ni ético, menos a mi persona". Su aparición juntos el domingo llamó la atención por su diferencia de edad (31 y 65) y porque no se mueven en los mismos círculos, aunque Luis Miguel es amigo del representante de Samira.

- Pregunta: Algunos titulares apuntan A que eres la nueva reina de la chatarra.

- Samira: Chatarra siempre, chatarrera hasta la tumba.

- P: Te ves siendo la dama y señora del desguace.

- S: Amore, qué preguntas por favor. No te puedo contestar, de verdad.

- P: Puedes llevar la comunicación del desguace.

- S: A mí me encanta el tejemaneje, seguro lo llevaré todo muy bien.

- P: ¿Te ves como reina de la chatarra?

- S: Yo soy la reina Samira, no me hace falta estar con nadie para ser quien soy.

Samira juega al despiste y ni confirma ni desmiente su relación con Luis Miguel Rodríguez. Tan espontáneo como de costumbre, Luismi no dudó en pronunciarse el pasado domingo sobre su nueva amiga, confesando que "Samira es lo mejor" y sin entender por qué nos sorprendía esta inesperada amistad: "¿Por qué va a ser esta relación extraña?", aseguró sonriente.