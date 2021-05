'Lecturas' y las fotos de la traición de Antonio David a Rocitín que no eran para tanto

Lecturas anuncia como un bombazo periodístico algo que conocemos sobradamente: que Antonio David Flores lleva comercializando con su vida y la de su familia durante dos décadas. El anunciado scoop es un reportaje realizado hace cinco años, en septiembre de 2016, y en él vemos media docena de fotos de Antonio David junto a Olga Moreno y sus tres hijos tomadas en Cádiz, en Chiclana de la Frontera. En algunas de las instantáneas todos montan a caballo al más puro estilo Bonanza y se divierten, en teoría, sin saber que están siendo retratados.

El trasfondo de la historia es lo que destaca Lecturas y bautiza como "la traición de Antonio David a su hija". Las fotos se tomaron justo el mismo día que, a muchos kilómetros de allí, Rocío Carrasco contraía matrimonio con Fidel Albiac. Esa boda, a la que no acudieron sus hijos, ilustró la portada de ¡Hola! y dejó un titular para la historia: "Están todos los que tienen que estar".

Al parecer, Antonio David pactó el reportaje con Lecturas, con el fin de mostrar una imagen de familia idílica y feliz, pero no le dijo nada a su hija. Al enterarse, la joven, leemos, entró en cólera contra su padre, y le acusó de haberles vendido a ella y a su hermano. "Se sintió traicionada". Antonio David pidió entonces a la revista que no publicase las imágenes, que, cinco años después, ven la luz este miércoles. Y yo me pregunto: ¿tiene ahora derecho a cobrarlas?

Lo más curioso de todo es que, buceando en la hemeroteca, encontramos la portada que finalmente publicó Lecturas por aquel entonces: "Antonio David desvela qué paso entre Rocío Carrasco y su hija: mientras ella se casa sus hijos, lloran", leemos en la portada bajo varias fotos en las que los niños aparecen cariacontecidos junto a su padre. Mucho más morbosas sus lágrimas que un paseo a caballo.

Rocío prepara su inminente futuro mediático

La portada de Diez Minutos asegura que Rocío Carrasco, aka Rociíto, "ya es una mujer nueva". La revista nos avanza las claves de su futuro y que pasan por continuar luchando por reabrir el caso de supuesto maltrato y seguir en la televisión tras la emisión de su docuserie.

Citando fuentes cercanas a la hija de Rocío Jurado, asegura Diez Minutos que su cambio de actitud "ha sido radical. Ya no siente que tenga que esconderse. No siente vergüenza de su relato y piensa seguir luchando por conseguir que la vuelvan a escuchar en el juzgado". Además, no tiene prisa por hablar con su hija, como ella misma reconoció: "Piensa que Ro la odia, en ese sentido no está curada". Ahora "se siente protegida, está fuerte".

El tito Agustín prepara su venganza

Dicen las malas lenguas que toda la información que procede de Cantora está siendo filtrada por Paquirrín, harto de que Rociíto se haya convertido en el tema de conversación y él haya quedado relegado al ostracismo. Este miércoles leemos en Semana que Agustín Pantoja está preparando una demanda contra su sobrino por atentar, según él, contra su derecho al honor y la intimidad. No sólo es la respuesta al último movimiento judicial de Kiko en su contra, sino a todo lo que lleva hablado de él (mal) en varios programas de televisión.

Dice Semana que el tito Agustín lleva varias semanas recabando toda la información necesaria sobre los comentarios vertidos por Kiko sobre su vida íntima.

Antonia Dell´Atte vuelve a la carga

Antonia Dell´Atte ha aprovechado la polvareda que están levantando Rocío Carrasco, Telecinco y el Ministerio de Igualdad para airear los supuestos malos tratos que sufrió por parte de Alessandro Lequio durante sus años de convivencia. Además de publicar en Instagram fotomontajes en los que arremete contra Ana Rosa Quintana o María Teresa Campos, ahora habla con Lecturas y asegura que, aunque ha perdonado a su ex y no tiene ni odio de rencor, actúa movida por la sed de justicia.

Y para hacerlo, narra una serie de agravios y agresiones que no ha podido demostrar delante de ningún tribunal y que, por respeto a las víctimas de la violencia doméstica, no merecen ser recogidas en esta crónica. Semana por su parte publica varias fotos de Ana Obregón y Lequio acudiendo a realizar un trámite realmente doloroso: el testamento de su hijo Aless un año después de su muerte.

Ágatha y Luis Gasset rompen

Exclusiva que ¡Hola! lleva a portada y que aclara una suposición que llevaba ya un par de semanas sobre la mesa de la tertulia de la Crónica Rosa: Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Gasset han puesto fin a su relación. La propia diseñadora ha confirmado la información a la publicación.

Dice la revista citando a "su círculo más íntimo" que la ruptura se ha producido de manera amistosa y que ha sido este fin de semana cuando "se ha tomado la decisión en términos de absoluta cordialidad". Es más, añade ¡Hola! que los dos "se han mostrado dispuestos a mantener su amistad". Ahora Ágatha, que se vacunó el pasado viernes 30 contra la covid, disfruta de la tranquilidad de su casa de campo.

Otra ruptura: Imanol Arias e Irene Meritxell

Semana publica en exclusiva la separación de Imanol Arias e Irene Meritxel tras once años juntos, tres y medio de ellos casados. Según un amigo de la pareja, el actor y la diseñadora decidieron hace ya tiempo hacer caminos separados, aunque "se tienen mucho cariño". El mantra de toda pareja separada.

La última salida cultural de los reyes y sus hijas

Semana dedica su portada a la última salida de los reyes de España el pasado domingo junto a sus hijas. La familia al completo acudió al Teatro Real para asistir a una representación de ópera y celebrar así el Día de la Madre. La revista también ha realizado una encuesta de Sondea con una muestra de mil personas en la que preguntan por las preferencias de los españoles sobre la familia real. La conclusión es que la figura de Leonor está en alza y que nos gustaría que tuviese más protagonismo en las actividades de la familia. También que la reina Sofía sigue siendo el miembro mejor valorado. Todo lo contrario que su marido, que ocupa el último lugar de la lista, sólo por delante de su hija Cristina.

Los encuestados también eligen los adjetivos que definen a nuestros monarcas. Educado, prudente y profesional ganan por goleada. Sin embargo a la reina Letizia el 33% de los preguntados la ven inteligente. Casi la misma cifra que la define como exigente y altiva. A Juan Carlos, el cincuenta por ciento lo califica de mentiroso, y lo más divertido: le consideran campechano, el apodo que le puso Federico.

¡Hola! también dedica varias páginas a la salida de los Reyes con sus hijas destacando que las tres féminas de la familia comparten vestidor: Leonor llevaba un vestido de su madre y Sofía un abrigo de su hermana. En esta revista también vemos a otra de las asistentes, Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, que acudió al coso operístico con sus dos hijas, muy crecidas, Ainhoa y Carlota.

David Bustamante y Yana Olina, portada de '¡Hola!'

¡Hola! dedica su portada a David Bustamante, un personaje que coquetea y desprecia a la prensa rosa por partes iguales, y que en esta ocasión presenta su nueva casa. En páginas interiores leemos un titular con doble interpretación: "Bustamante posa, por primera vez, junto a Yana Olina en su nueva casa". Cuando dice "por primera vez" se refieren a su novia, a la que ha ocultado durante los tres años que llevan de relación, y no a la casa. Todavía no conoce a la familia de su novia.

En la entrevista, la primera que concede desde que se enfrentó a su exasesor por sus finanzas perdiendo el juicio, el cantante desvela que "la pandemia le reventó". "Me veía con sobrepeso, había perdido la forma… no me reconocía. Pero soy como el ave fénix". Otro como Rocío Carrasco, ahora todos son el ave fénix. Y, por supuesto, habla de su ex, Paula Echevarría. "Hablo con ella todos los días y nos vemos mucho. Las relaciones tienen que ser maduras y yo les deseo lo mejor a los dos".

Cóctel de noticias

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa celebran seis años de relación con una cena romántica en el Hotel Ritz. ¡Hola!, la revista que informó en exclusiva sobre su noviazgo en junio de 2015, recoge el momento en el que la elegante pareja se dispone a conmemorarlo.

Tamara Falcó celebró con su suegra el Día de la Madre. Leemos en ¡Hola! que pasó el primer domingo de mayo con Carolina Molas, la joven y guapa madre de Íñigo Onieva, viendo una exposición en el Thyssen.

Íker Casillas sufre un nuevo susto de salud. Cuenta ¡Hola! que el futbolista tuvo que acudir a urgencias el pasado miércoles 28 de abril, tres días antes del segundo aniversario de su infarto. El guardameta sufrió un fuerte dolor en el pecho mientras jugaba al pádel y acudió al hospital para descartar cualquier problema médico.

Kate y Guillermo celebran diez años de matrimonio con una sesión fotográfica familiar que recoge ¡Hola! a toda página. La Casa Real británica vuelve a demostrar con este bucólico reportaje que están a la vanguardia en materia de comunicación.

Jennifer López y Ben Affleck vuelven a verse. Los actores, que estuvieron a punto de casarse allá por 2004, podrían haber retomado su relación, según ¡Hola! Los dos están solteros y libres.