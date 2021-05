Eva González rompe a llorar en directo al hablar sobre el amor

El Hormiguero recibió este miércoles la visita de Eva González que está a punto de estrenar la nueva temporada de La Voz Kids en Antena 3. Este viernes regresa el talent show musical y la presentadora se mostró con muchas ganas de volver a trabajar con artistas de la talla de David Bisbal, Vanesa Martín, Rosario o Melendi.

La sevillana reconoció que este programa es muy importante para ella porque le encanta trabajar con niños: "Les cojo mucho cariño". Aunque confesó que lo pasa muy mal cuando algunos de los pequeños concursantes no son elegidos por el jurado: "Los que no son elegidos, salen del plató y piensan ya en otra cosa. Mientras tú te quedan con la pena", bromeó.

En un momento de la noche, el programa cambió de rumbo y hablaron sobre la historia de amor de Carmen y Xavier, una pareja que ha dado la vuelta al mundo tras hacerse viral un emotivo vídeo. En él se puede ver cómo todas las mañanas Xavier emprende el mismo camino para encontrarse con Carmen, su mujer desde hace 66 años. Desde que tiene alzhéimer, Carmen vive en una residencia y la pandemia ha obligado a que Xavier tenga que buscar la manera de encontrarse con ella y por eso ha decidido visitarla a través de la ventana. Así evita que Carmen se olvide de él.

La historia emocionó a Eva González, que apuntó que "aunque la sociedad está muy irritada", estas historias nos hacen "volver a creer en las personas y en el amor". "Enhorabuena, porque es muy bonito tener tan cerca a alguien que se quiere tanto", le dijo con lágrimas en los ojos a la nieta del matrimonio, que se encontraba en plató.

La modelo también habló sobre su marido, Cayetano Rivera, que se ha embarcado en una nueva aventura: ser piloto. "Se esta preparando para ello", dijo, para más tarde confesar que no le gustaría viajar en un avión pilotado por él: "No me fio yo mucho de él... Una es miss, pero no es tonta".