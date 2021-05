Julia y Andrea Janeiro reciben una inesperada visita

Jesulín de Ubrique se ha reencontrado en las últimas horas con sus hijas Julia y Andrea. Así lo aseguró este miércoles Belén Esteban durante su colaboración en Sálvame. El programa de Telecinco debatía sobre la estancia del torero en Madrid, donde se encuentra grabando la segunda temporada del talent show de Antena 3, El desafío, viaje que habría aprovechado para visitar a sus hijas, a las que llevaba meses sin ver debido a la pandemia.

En un principio el diestro había descartado esta posibilidad y aseguró que la producción del programa no le permitía salir de las instalaciones de Atresmedia durante las grabaciones, sin embargo esta semana ha decidido organizar un reencuentro con Julia y Andrea Janeiro. "Espero que no se moleste ninguna de las dos partes, pero me parecería muy injusto que haya pasado lo que ha pasado y yo me callara", aseguró la colaboradora. "Ha visto a su hija. A sus dos hijas. Y no me preguntéis, porque no. Así como he dicho cuando no la ha visto...", aclaró.

La colaboradora no quiso entrar en detalles, "porque ya salió escarmentada" cuando habló sobre la buena relación que mantienen Julia y Andrea, palabras que enfadaron a María José Campanario. "No soy injusta. No voy dar ninguna información. Que no me esperen agencias en casa porque no voy a decir más", anunció.

En ese momento Paz Padilla imaginó que habría sido alguna de las hijas la que habría organizado el encuentro. Belén aclaró que "ha sido cosa del padre": "Si me callo me sentiría mal, y no lo voy a hacer. Es un tema que no voy a comentar, pero sería muy injusta si me callo. Espero que no se moleste ninguna de las partes", repitió antes de poner punto y final al tema.