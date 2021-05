El documental sobre Rocío Carrasco ha desatado una ola de indignación y acoso hacia Antonio David Flores que ha traspasado las redes sociales y ha llegado a la calle. El exmarido de Rociito se encontró este viernes en los alrededores de su casa de Málaga con varios carteles con su cara en los que se podía leer "maltratador".

Rocío Flores, que vive muy cerca de su padre, también dio con ellos, pero lo más preocupante es que los acosadores colocaron los carteles de camino al colegio de Lola, la hija pequeña de Antonio David y Olga Moreno que tan solo tiene ocho años. Según El programa de Ana Rosa, fueron los padres de sus compañeros de colegio quienes tuvieron que quitar los carteles. La primera reacción de Rocío Flores fue interponer una denuncia en comisaría por "derecho al honor" y "perjuicio" a su padre y al resto de su familia.

El linchamiento al que se está sometiendo al ex guardia civil a raíz de la docuserie sobre Rociito, que se estrenó el pasado 21 de marzo, llega cada vez más lejos. Poco antes de ser despedido de Telecinco, Antonio David confirmó que recurrirá a la Justicia para limpiar su nombre: "Quiero que quede claro, mi exmujer me denunció por violencia de género tanto física y psicológicamente y fui absuelto. La voy a denunciar y la voy a llevar a un juzgado. No voy a pasar tres años encerrado en mi casa. En mi vida la he faltado el respeto ni la he tocado ni un dedo. Me voy a querellar contra ella. Estoy preparado, mi familia no va a volver a pasar por esto. No tiene la verdad absoluta. No voy a permitir que ella vuelva a hacer creer a la sociedad que soy una persona que la ha maltratado".

Rocío Carrasco también pasó por una situación similar el 30 de abril durante su última visita a los juzgados. Tres hombres críticos con su docuserie increparon a Rocío con pancartas en la mano donde se podía leer "Stop Feminazis" y un micrófono falso con el que simularon ser parte de la prensa.