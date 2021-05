El motivo por el que la relación de Ágatha y Luis Gasset "nunca tuvo futuro"

Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Gasset parecían la pareja perfecta. Por eso, su ruptura cuando acababan de celebrar su primer aniversario de relación y viendo el amor y la complicidad que derrochaban en cada una de sus apariciones públicas, ha pillado a todos por sorpresa. Por el momento, se desconocen los motivos del fin de la relación que había devuelto la ilusión a la diseñadora tras su complicada ruptura con Luis Miguel Rodríguez.

Hace unos días el director de la galería de arte Ansorena confesó que a pesar de la ruptura, sigue considerando a Ágatha una persona "estupenda": "Es mejor que Caravaggio, mil veces mejor", señaló, comparando a la diseñadora con el famoso pintor italiano. Discreto como siempre, evitó dar explicaciones sobre la decisión, emplazando a la prensa a preguntar a su ya exnovia por la separación: "Se lo preguntáis a Ágatha que os lo cuenta todo", afirmó, dejando en el aire si hay posibilidad de reconciliación.

Esta viernes durante la Crónica Rosa de esRadio, Federico Jiménez Losantos, Emilia Landaluce, Beatriz Cortázar e Isabel González, han analizado este asunto asegurando que esta separación estaba "cantada": "Esta relación nunca tuvo futuro", ha asegurado el director del espacio. "Para lo que ha venido muy bien Luis a Ágatha es para la piel. El otro día estuve con ella y la vi estupenda. Yo vi que iban a romper, eso nunca tuvo futuro. Pasear a Miss Daisy puede ser divertido, pero durante una temporada. Ella necesita otro tipo de hombre".

Beatriz Cortázar pudo hablar con el empresario, que reiteró su idea de que Ágatha es una gran mujer: "Es una mujer más relevante que María Zambrano o Clara Campoamor. Siento infinita gratitud por la ayuda que me ha dado con mis hijos", escribió por Whatsapp a la periodista cuando se interesó por la ruptura. "No hay terceras personas. La convivencia ha sido la tumba del amor. Las cosas tienen un tiempo. Ágatha venía de una traca, venía de las fallas y necesitaba la tranquilidad que le ha dado Luis", continuó Cortázar, haciendo referencia al fin de la relación de Ágatha con Luis Miguel Rodríguez.

"Luismi nunca ha desaparecido", dijo la colaboradora de esRadio. "Me interesé por él después de que salieran las fotografías en las que aparecía acompañado por una tronista. Él me dijo que fue a los toros y luego ella se fue a casa", aclaró. "Insiste en que nunca fue infiel a Agatha, él la adora. Le cae fenomenal, le encanta, le divierte". Cortázar no descarta que se les pueda volver a ver juntos en un futuro, pero es difícil que exista una reconciliación: "Lo que no va a haber nunca es la clásica relación de compromiso. Estamos en unas edades en las que nos toca disfrutar. Hay que evitar enamorarse u obsesionarse".