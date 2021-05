Iker Casillas emite un comunicado tras los últimos rumores sobre su vida

Cansado de las informaciones que se han publicado sobre su vida durante los últimos días, Iker Casillas ha anunciado a través de un comunicado compartido en sus redes sociales, que tomará medidas judiciales contra aquellos que atenten contra su honor y el de su familia. El exportero denuncia en el escrito el "acoso mediático" al que está siendo sometido. Se refiere a las declaraciones de Nadia, la joven búlgara que asegura que tuvo un affaire con Iker durante la peor época de Sara Carbonero, así como a la supuesta recaída de su enfermedad que habría sufrido mientras jugaba un partido de pádel con amigos.

"Ante las noticias publicadas en estas últimas semanas respecto a mi persona, me veo obligado a emitir este comunicado con la intención de aclarar diferentes aspectos relacionados con mi vida personal y la de mi familia", comienza el comunicado. "El acoso mediático al que estamos siendo sometidos tanto mi familia como yo personalmente nos está generando un daño irreparable. Me gustaría recalcar que nuestra separación fue amistosa y en el comunicado que emitimos mi mujer y yo, pedimos respeto para ella, para mis hijos y para mí. Lamentablemente no se está produciendo, reflejándose en un acoso permanente", continúa.

Ante esta situación, el de Móstoles anuncia que tomará medidas legales contra todos aquellos que le han difamado con historias que tilda de "inventadas": : "Estoy cansado de ver a distintas personas que se inventan historias relacionadas conmigo, por lo que he tomado la decisión de que mis abogados inicien las correspondientes demandas dirigidas a quienes están difundiendo informaciones totalmente falsas y que deberán demostrar en los Tribunales de Justicia".

Aprovecha el comunicado para desmentir que haya sufrido una recaída en la enfermedad que padeció mientras aún jugaba en el Oporto y asegura que tuvo que acudir al hospital por un "simple ataque de alergia". "Diversas revistas han difundido noticias de mi estado de salud, haciendo entrever que había sufrido una recaída sobre la enfermedad que superé, cuando se trató de un simple ataque de alergia".

"Insisto en que todas las aseveraciones e informaciones falsas que se están generando sobre mi persona, tendrán que ser demostradas en los próximos meses en los correspondientes Tribunales de Justicia. Para finalizar, pido respeto a este sector en el que nunca he participado ni personal ni profesionalmente", concluye.