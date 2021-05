La "mala noticia" que tiene Isabel Pantoja para Kiko Rivera e Irene Rosales

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno para tratar todos los asuntos del mundo del corazón. Incluyendo la frase de Isabel Pantoja que ha generado la ira de su hijo Kiko Rivera y la mujer de éste, Irene Rosales.

Ocurrió en el recién estrenado talent de Telecinco Top Star, donde Pantoja ejerce de juez junto a Risto Mejide y Danna Paola. A una maliciosa pregunta del segundo, la tonadillera contestó tajante que el talento "no" se hereda.

Naturalmente y tras los dramáticos efectos de La herencia envenenada, tanto Kiko como su mujer se dieron inmediatamente por aludidos. No obstante, la periodista Beatriz Cortázar recordó algo: "El copyright de la frase es de Julio Iglesias, que cuando empezaba su hijo, porque Enrique había ido por libre y no le había dicho nada, dijo lo mismo. Fue en la boda de Chábeli con Richards Boffill en Sevilla. Le preguntamos por Enrique y dijo: el talento no se hereda".

La periodista dio por tanto una "mala noticia" en esRadio a Kiko e Irene. "Es verdad que con esta frase se han dado por aludidos y por eso han salido a responder, decir y desdecir. Pero me dicen de gente muy cercana a Isabel que, y lo siento Irene y Kiko, Isabel no está hablando ni de Kiko ni de Irene con nadie, absolutamente con nadie. Que no se den por aludidos pensando que Isabel Pantoja va hablando por los pasillos de ellos, porque ha levantado un muro de contención y nadie le saca ni una palabra. Nada. Ellos que están ansiosos y ella, Isabel, en eso es tajante: no digo nada y es nada".