Anabel Pantoja estrena nuevo cuerpo con "ocho litros de grasa" menos

Anabel Pantoja nunca se ha caracterizado por ocultar su cuerpo. Presumiendo de sus kilos de más y su constitución fuerte, la sobrina de Isabel Pantoja ha poblado su Instagram de fotos en bikini y peculiares bailes. No obstante, eso se acabó.

Y es que Anabel Pantoja, tal y como muestra Lecturas, tiene nuevo cuerpo. Uno que seguramente enseñará todavía más. "Me han sacado ocho litros de grasa y casi me desmayo", ha contado en un reportaje consistente en más de 40 fotografías sin retoques.

El proceso no ha sido fácil y ha tenido unos "dolores brutales". La operación de lipoláser fue larga y complicada, agresiva y se prolongó durante siete horas y media. El resultado está a la vista: "Cuando me quité la faja, me desmayé", ha dicho sobre el complicado postoperatorio que se ha prolongado un mes y tres semanas.