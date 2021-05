Jordi González desvela su depresión: "Perdí la mitad de mis ahorros en una semana"

Jordi González se ha sincerado en una entrevista en el programa Planta Baixa de TV3 hablando de la depresión que sufrió durante el confinamiento y cómo, además, perdió la mitad de sus ahorros en la bolsa.

El presentador de Conexión Honduras explica que lo que ocurrió durante la pandemia hizo que se viniese abajo. "En alguna etapa de mi vida yo había estado desanimado pero nunca deprimido... y cuando llevábamos dos semanas de confinamiento, empecé a deprimirme".

González asegura que no debió distanciarse del trabajo, aunque reconoció que se quiere "retirar desde hace diez años. Lo he dicho muchas veces y es cierto. Estoy en una empresa que me valora mucho. Me siguen dando trabajo y no me quejo, pero también me gustaría no tener que trabajar".

A la crisis del confinamiento se añadió el "hundimiento de la bolsa", donde "como mucha gente" tiene dinero metido. "Lo que yo había guardado durante tanto tiempo se redujo", contó.

Su terapia fue informarse menos: "Consumir menos información y leer noticias sólo a partir de las seis de la tarde", explicó en TV3.

Jordi González también sorprendió explicando cómo está convencido de que morirá a los 78 años, "por un infarto de miocardio durmiendo en un avión". Un pensamiento que le obsesiona y dice saber "desde siempre. A los quince años lo tuve claro".

El catalán desveló que tiene una clase de poder: "Igual que sé, cuando una mujer está embarazada, si será niño o niña. (...) Es más, les he dicho a chicas que estaban embarazadas sin saber ellas que lo estaban".