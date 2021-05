José María Gil Silgado, ingresado en estado crítico

José María Gil Silgado se encuentra ingresado en estado crítico en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla por complicaciones del cáncer de colon que padece. El exnovio de María Jesús Ruiz sigue cumpliendo una condena de nueve meses de prisión en el Centro Penitenciario Sevilla-1 de Mairena de Alcor (Sevilla) tras la denuncia que le puso la modelo por coacciones, pero hace días tuvo que ser intervenido de urgencia y trata de recuperarse en el centro hospitalario custodiado por la policía.

Según desveló Sálvame este martes, el empresario "se debate entre la vida y la muerte" y uno de sus últimos deseos es recibir la visita de su hija en común con María Jesús, a la que no ve desde hace mucho tiempo. El periodista Kike Calleja aseguró que Gil Silgado está consciente y pide ver a su hija "porque no sabe si va a superar este trance". "Ayer a las ocho de la tarde entra en estado grave. Le iban a dar el alta la semana pasada pero tuvo una infección y tiene que entrar en quirófano de forma inmediata", explicó.

El estado de salud de Gil Silgado es muy delicado no solo por el cáncer, sino por otros problemas cardíacos que le han llevado a visitar el hospital en varias ocasiones. Su entorno asegura que ha tirado la toalla y se niega a operarse, por lo que los médicos tratan de mantenerle con vida con antibióticos. Si su estado empeora, será la familia quien decida si le operan, ya que su vida corre peligro.

La última vez que Gil Silgado vio a su hija de seis años fue a través de una videollamada el pasado 7 de marzo. La niña es una de las personas autorizadas a ver al empresario en el hospital, no así María Jesús Ruiz, ya que éste tiene una orden de alejamiento.

La familia cree que la visita de su hija podría ser la motivación que necesita para operarse y seguir adelante, pero la ex miss España lo estaría impidiendo. María Jesús afirma que no sabía nada del estado de salud de Gil Silgado. "Él videollama a su hija cuando quiere. No tengo conocimiento ni quiero de los detalles de su enfermedad", dijo en un mensaje dirigido a Laura Fa.