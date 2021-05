Laura Matamoros descubre que está embarazada tras romper con Benji Aparicio

Laura Matamoros y Benji Aparicio están esperando su segundo hijo. Una noticia feliz para la familia aunque complicada, ya que la pareja rompió su relación el pasado mes de abril. A pesar de todo, la revista ¡Hola! avanza que la hija de Kiko Matamoros y el chef tienen pensado darse otra oportunidad ante el nuevo embarazo, pero la relación ya estaba muy desgastada.

Según ha podido saber CHIC, fue Benji quien decidió poner punto final al noviazgo por problemas que arrastraban desde su última ruptura y por dos estilos de vida completamente diferentes. El chef mantiene una vida más discreta y se dedica en cuerpo y alma a sus dos restaurantes, mientras que Laura explota al máximo su trabajo como influencer y vive pendiente de las redes sociales. Una situación con la que Aparicio no estaría contento y que habría dinamitado por completo la convivencia.

El nuevo embarazo es el motivo por el que Laura y Benji se darían esta nueva oportunidad. La pareja tuvo en 2018 al pequeño Matías, que el pasado dos de mayo cumplió tres años. Los padres no consiguieron solucionar sus problemas a pesar de la llegada de su primer hijo y entonces ya se comentó que Benji no estaba a gusto con el modo de vida de su novia. Tras la primera ruptura, la influencer entonces comenzó una nueva relación con Daniel Illescas, pero aquello no duró mucho y decidió volver con Benji.

Mientras el chef se sentía liberado con la separación, Laura está pasando por un momento muy complicado, aunque con la llegada de su segundo hijo parece que la pareja ha vuelto a empezar. ¿Será que a la tercera va la vencida?