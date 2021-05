El espectacular cambio físico de Marta López tras su paso por 'Supervivientes'

Todos los participantes de Supervivientes acostumbran a adelgazar, y Marta López no es una excepción. La última entrega del reality destacó el cambio físico de la concursante, que luce ciertamente más delgada.

Las redes sociales de Supervivientes compararon la figura de la recién expulsada con un antes-después y preguntaron a los usuarios cuántos kilos creían que había perdido la ex de Alfonso Merlos. "Me da muchísima pena. Lloré por la rabia y la impotencia de irme, de no entender las cosas y de pensar en que podría haber hecho algo mejor para estar más tiempo", lamentó.

Además, Marta López comentó su amistad con Olga Moreno, mujer de Antonio David, con la que ha desarrollado más relación en la isla, durante la que ha tenido una trayectoria más bien poco mediática.

La concursante justificó haberse puesto del lado de su compañera y en contra de Rocío Carrasco explicando que "en ningún momento he juzgado a Rocío Carrasco como madre. Olga no me ha estrujado el cerebro, solo me ha dado cariño y solo por cómo habla de los niños se merece mi respeto".

El otro puntal mediático de Marta López en Supervivientes han sido sus broncas con Melyssa, de la que confesó saber "que era la favorita". "Me molestaba mucho la gente que tenía mucha cara. Me cansé de hacer cosas y ella no quería hacer nada, no quería participar. Había una parte de mí que no entendía que fuera tan egoísta".