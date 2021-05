Pilar Rubio: "Vivo el día a día, Sergio y yo no hacemos planes"

Pilar Rubio, por segundo año consecutivo, ha presentado la nueva colección de bañadores creados por ella para la firma gallega Selmark. "Sientan y te hacen sentir bien": así es como lo define. La presentadora ha diseñado una colección cápsula, que consta de 5 modelos de bañadores a cual más bonito, y que según ella misma afirma que sientan muy bien.

Parece mentira que haya tenido cuatro embarazos porque el cuerpo que luce es impresionante. "Me gusta hacer deporte a diario, entreno alrededor de hora y media diaria porque no tengo más tengo más tiempo; como y bebo de todo porque quemo mucho, al ser mis entrenamientos muy fuertes. De hecho, si no como mucho me quedo en déficit, y eso no es bueno. Y tampoco me gusta estar flaca, lo que me gusta es estar sana. La verdad es que no paro de hacer cosas. El haber hecho estos diseños durante la pandemia, me vino muy bien. Te puedo decir que no vi ni un solo día una película en la televisión por falta de tiempo". Así lo contó.

Pilar y su marido Sergio Ramos son padres de cuatro hijos, todos varones, y de momento no piensan en ir a por la niña. "Están todos muy bien, creciendo demasiado rápido. El mayor ya tiene 7 años, en el fondo me da mucha rabia que ya no sean bebés." De momento no se plantean el ir por la niña: "Nunca digas nunca, pero creo que ya con 4 es suficiente"

El matrimonio ha tenido coronavirus. "Lo gestionamos bastante bien, porque no hemos tenido unos síntomas muy reseñables, èrp es cierto que un día te sientes más cansado. También el tema de perder el gusto y el olfato durante unos días, pero ya lo recuperamos. Cierto es que es una sensación muy rara porque comes y no te sabe a nada, pero ya pasó".

Al preguntarle sobre el futuro de su marido en el Real Madrid se mostró muy cauta. "De momento no sé nada. Yo vivo el día a día, no sé nada de lo que va a pasar mañana ni pasado, de verdad que no lo sé. Prefiero no gastar energías en crear escenarios ficticios en mi cabeza, en el caso que Sergio fichara por un equipo extranjero. Ya se verá, no construyo castillos en el aire y nunca pienso a medio o largo plazo. Es un tema que de momento no está en mi cabeza".

Pilar está encantada con su trabajo en televisión. "Aparte de El Hormiguero, que me encanta, también soy jurado de El Desafío, y en esta nueva temporada tendré otro sobre cuidados de mujeres que verá la luz en breve, y otras que saldrán, una en septiembre y otra un poco antes". Con Tamara Falcó se lleva muy bien, las dos están en el mismo programa y tuvo unas palabras muy cariñosas para su compañera: "Es estupenda, muy divertida, y nos llevamos muy bien".