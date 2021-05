Isabel Pantoja tiembla: Paquirrín ya tiene comprador para Cantora

Diez Minutos se lleva la exclusiva de la semana con una información que, de ser cierta, pone el broche final al maquiavélico plan de Kiko Rivera para rematar a su madre. Tampoco olvidemos que la mayoría de las informaciones sobre esta familia salen de la misma fuente: el propio Paquirrín.

Leemos en la revista que Kiko ha cerrado la venta de Cantora, la joya de la corona. Dice la publicación que, tras haber mantenido conversaciones con cuatro inversores diferentes, finalmente ha cerrado la operación con la empresa Compramos Tu Herencia (envenenada o no, qué casualidad). Como pruebas, Diez Minutos muestra la foto de uno de los vehículos de la compañía apostado frente a la verja del terreno y a Kiko departiendo con uno de los inversores en un restaurante.

En menos de una semana, se cerrará el negocio: CTH pagará 1.500.000 de euros a Paquirrín por su parte de la finca, el 47,6%. Además, la entidad está dispuesta a quedarse con toda la propiedad pagando lo que queda de la deuda de 2,6 millones que Pantoja contrajo con un banco por un préstamo hipotecario.

Esta transacción podría suponerle a Isabel Pantoja la pérdida de la finca que más quiere. El terreno pasaría a ser un complejo hotelero que además albergaría un museo dedicado a la figura de Paquirri. De ahí que Kiko Rivera esté ahora empeñado en conseguir los enseres de su padre, cuando no le habían importado nunca.

Semana también nos ilustra con una exclusiva sobre la (mala) relación familiar. Asegura que Paquirrín ha pedido que sea citada a declarar como testigo en su juicio contra Agustín Pantoja, al que ha denunciado por estafa y apropiación indebida.

Anabel Pantoja enseña su operación

Anabel enseña el resultado en la portada y en un reportaje de dieciséis páginas en el que vemos a la sobrina de Isabel Pantoja por delante y por detrás posando con media docena de bikinis, algunos de ellos bastante escuetos.

Los que esperen el cuerpo de Elle McPherson que rebajen sus expectativas, porque el resultado de la intervención, una liposucción o lipoláser, no es tan evidente como nos anunciaron el martes a bombo y platillo en la edición digital. Anabel sigue mostrando un trasero imponente, pero con ocho litros menos de grasa y algunos filtros. Además, ella misma explica que le quedan un par de meses para disfrutar de resultados definitivos y asegura que su talla es la 42.

El resto son declaraciones sobre la dureza de la intervención. Voluntaria, no lo olvidemos. Dice Anabel que estuvo siete horas en quirófano y que la idea era cambiar también las prótesis mamarias, pero que no podía estar más tiempo anestesiada. "Me quitaron ocho kilos de grasa y casi me desangro", "me desplomé cuando me quité la faja" o "antes cenaba todas las noches pizza con mayonesa", son algunas de las respuestas frívolas de la entrevista.

La boda sin exclusiva de la hija de Espartaco

¡Hola! es la única revista que ha apostado en su portada por las fotos de la boda de Alejandra, la hija de Espartaco y Patrica Rato, a pesar de que se trata de las imágenes que la misma familia ha distribuido de forma gratuita entre todas las revistas. Los motivos que han llevado a ¡Hola! a dedicarle su página principal pueden ser varios: su formato grande, que las hace más vistosas, el cariño que le tiene la publicación a esta familia, y que, una boda es una boda y siempre gusta a los lectores. Y eso se traduce en ventas.

A ¡Hola! le da para rellenar un reportaje de doce páginas en el que vemos varias fotos de la novia con su flamante marido, Ernesto de Novales, sus padres o su hermana, una auténtica it-girl. La revista también aporta numerosos detalles sobre la celebración.

La otra boda del mes: Michavila y Alejandra Salinas

¡Hola! también lleva a portada la boda de José María Michavila, que contrajo matrimonio con Alejandra Salinas el pasado 1 de mayo en la localidad abulense de Candeleda.

En este caso ¡Hola! sí es la única publicación que cuenta con fotos exclusivas del enlace, además de otras de archivo que nos recuerdan que la novia fue modelo el siglo pasado. Ni una de los asistentes.

Alejandra apostó por un dos piezas floreado de camisa y pantalón color pimentón firmado por Carolina Herrera. Dos páginas después, qué mala pata, vemos a Meghan Markle luciendo el mismo diseño en su última aparición pública.

Terelu confiesa que tuvo coronavirus

Terelu, que acaba de estrenarse como columnista en Lecturas, explica en su sección, llamada "Lo que nunca conté", una información que se rumoreaba pero que no se había publicado: ha estado enferma con coronavirus.

Afortunadamente ya está recuperada y ahora narra en primera persona el susto que se llevó al ser diagnosticada y cómo ha superado la enfermedad sola. "Si estuviera con una pareja me hubiera dado tanta tranquilidad…", escribe la hija de María Teresa Campos.

Y luego se lía con una frase de difícil enjuague: "He descubierto que dependiendo de tu trabajo y de la economía de cada uno las cosas se hacen de distinta manera".

El reencuentro de Jesulín y Campanario

Las revistas de este miércoles recogen las imágenes de un esperado reencuentro: el de Jesulín de Ubrique y María José Campanario con su hija Julia. Era la primera vez que se veían desde que la chavala celebrase su mayoría de edad sin ellos, debido a las restricciones por la covid.

En las imágenes vemos además la cariñosa despedida de Campanario de su yerno, el futbolista Brayan Mejía.

Cóctel de noticias

Enrique Ponce, en la portada de Semana. La revista recoge las declaraciones del torero en El Mundo hace unos días. Era preguntado por el divorcio de Paloma Cuevas, y contestaba que "ya se va a firmar. Deberían comprender que son cosas delicadas que llevan sus trámites, que no es ninguna tontería ni ninguna frivolidad. Hemos ido por los cauces para ponernos de acuerdo, no perjudicar en nada a la niñas y evitar un juicio".

Doble boda en la familia Cortina. ¡Hola! avanza en exclusiva que los hijos de Myriam Lapique y Alfonso Cortina, fallecido el año pasado por covid, celebrarán sendos matrimonios este año. El primogénito, Felipe, se casa en Amelia Millán el próximo 10 de julio en Mallorca. Dos meses más tarde su hermano Carlos hará lo propio con Carla Vega-Penichet Domecq en Jerez de la Frontera.

Michu visita a José Fernando con su hija, que ya ha cumplido cuatro años. A pesar del extraño enfrentamiento judicial que protagoniza esta pareja, la madre de la criatura intenta que la niña se relacione con su padre, internado en un hospital psiquiátrico casi desde que nació la pequeña.

Bustamante, de nuevo en ¡Hola! Otra semana más, la revista nos regala una entrevista exclusiva con el cantante repleta de fotos con su ex, Paula Echevarría.

La apasionante historia de Bill y Melinda Gates, contada en ¡Hola! El divorcio de la pareja con más dinero del mundo ha llevado a los medios a refrescar la biografía de este dúo, que va a tener que repartirse un patrimonio que tardarían varias vidas en gastar. Además de un recorrido por algunas de las mansiones que tienen por el planeta, ¡Hola! nos cuenta que el motivo de la separación podría ser la estrecha amistad de él con Jeffrey Epstein, muerto en la cárcel en la que cumplía condena por tráfico de menores. La revista también cuenta que Bill tenía la extravagante manía de pasar todos los años una semana de vacaciones junto a su exnovia.

Laura Matamoros, embarazada de su segundo hijo. La edición digital de ¡Hola! anunciaba la noticia el martes por la tarde. Horas después, la pareja, que acababa de romper, era fotografiada de nuevo junta.

Esther Doña vuelve a dejarse ver con Juan Garcés. Dice ¡Hola! que son amigos, se supone que con derecho a roce.