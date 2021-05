Lo que Rocío Carrasco hará esta noche con su hijo David: "No se puede defender"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Paloma Barrientos y Daniel Carande para abordar todos los temas del corazón. Centrada esta vez en el muy anticipado episodio de la docuserie sobre Rocío Carrasco, que la noche del miércoles estará centrada en uno de los grandes olvidados del drama: su hijo David.

David Flores, hermano de Rocío Flores Carrasco, decidió vivir junto a su hermana, su padre y Olga Moreno, abandonando el hogar materno de Rociíto y Fidel Albiac. Hasta ahora y en parte por su condición médica, al joven se le había dejado al margen. Bien es cierto que su padre había hablado de él en la prensa del corazón, pero el relato de su madre, que en anteriores programas exhibió informes médicos sobre el joven y relató otros sucesos, rompe una suerte de promesa familiar en torno a David.

Tal y como aseguró en esRadio Federico Jiménez Losantos, Rociíto "va a quedar fatal" haciéndolo. "Y no es que no se entienda, es que repele a la mayoría de la audiencia de Sálvame, pero allá ellos que ya son mayores", dijo refiriéndose a la productora.

Se trata de un episodio que ya ha causado "mucho enfado y eso que aun no lo han emitido", dijo la subdirectora Isabel González, que consideró que "no se puede defender". Jiménez Losantos recordó que el joven siempre ha estado al margen de los muchos asuntos familiares gracias precisamente a su abuela, la fallecida Rocío Jurado: "Lo han protegido mucho y la primera su abuela, y la prensa rosa no amarilla lo ha cumplido. Lo ha respetado". Hasta ahora, naturalmente.

Paloma Barrientos recordó que en el pasado Antonio David, su padre, ya "comercializó con su discapacidad" para atacar a su madre. Lo que no exime de crítica lo que Rocío Carrasco se dispone a hacer esta noche con su hijo David: "Me cae mal él y me cae fatal ella. Aunque haya evolucionado y demostrado que es un buen padre, y la prueba es que sus hijos se fueron a vivir con él, y se casó bien", dijo Federico.

No es el primer ataque a la privacidad del joven David, que hace pocos días tuvo que ver cómo pegaban carteles acusando de maltratador a su padre cerca de su colegio. "Eso es lo que se provoca con una información que se convierte en acusación política", dijo el director de Es la mañana de Federico en relación a los primeros episodios de Rocío. Contar la verdad para seguir viva.