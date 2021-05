Chabelita Pantoja cancela su boda con Asraf Beno

Chabelita Pantoja ha vuelto a cancelar su boda con Asraf Beno. La pareja se ha visto obligada a retrasar de nuevo su enlace debido a las restricciones impuestas internacionalmente por la pandemia de coronavirus y que estaba previsto para el próximo mes de junio.

Isa Pantoja y Asraf Beno anunciaban, hace unos meses, que habían decidido pasar por el altar y sellar su amor con una boda por todo lo alto en Marruecos. Una celebración que iba a tener lugar el 26 de junio y en la que la hija de Isabel Pantoja ha estado totalmente volcada en los últimos tiempos, convencida de que el modelo es el hombre de su vida tras sus fallidos romances con Alberto Isla, Alejandro Albalá y Omar Montes.

Ella misma lo confirmó este miércoles aclarando que, a pesar de la cancelación, sigue teniendo en mente su boda con Asraf: "Claro que me caso, todo sigue igual. Pero la tenemos que cancelar, en principio la retrasamos para septiembre u octubre. Están las fronteras cerradas y no puedo mirar el sitio. En junio es cuando dicen si abren o no, pero como podéis comprenden, no puedo esperarme porque tengo que avisar a los invitados". Aseguró no tener prisa y que lo más "sensato" era cancelarla por el momento: "Cuando abran las fronteras iré y ya podré concretar una fecha".

La boda prevista para junio iba a tener lugar en Marruecos, donde reside parte de la familia de Asraf, como ha sido deseo de la pareja desde que les ronda la idea: "Mi boda seguramente sería en Marruecos. Yo quiero una boda árabe, que sea en Marruecos y que no sea religiosa. Eso lo tengo claro, que no sea ni por iglesia ni nada", dijo la joven al hablar sobre el que será "uno de los días más felices de su vida".