Esperanza Aguirre se estrena como repostera en un programa de cocina

Celebrity Bake Off ha hecho pública la lista completa de famosos que lucharán por ser el mejor pastelero amateur. Amazon Prime Video ha anunciado el variopinto grupo que protagonizará la primera temporada del formato en el que hay futbolistas, árbitros, influencers o artistas.

La cantante Chenoa, el modelo y actor Andrés Velencoso, la cantante Soraya, la actriz Adriana Torrebejano, la humorista Yolanda Ramos, el actor Pablo Rivero, el músico James Rhodes, el exárbitro Iturralde González, la influencer Paula Gonu, el exfutbolista Joan Capdevila, la expresidenta de Madrid Esperanza Aguirre y la youtuber Esty Quesada (Soy una pringada).

Doce rostros "muy reconocidos en España que nunca se han enfrentado antes en una cocina" y que lucharán por ser el mejor pastelero amateur, dentro del mundo de las celebridades.

Celebrity Bake Off España es la adaptación del formato The Great British Bake Off y estará presentado por Paula Vázquez y Brays Efe. En su versión de concursantes no famosos ya tuvo una edición en Mediaset, presentada por Jesús Vázquez.

Como miembros del jurado ejercerán Clara Villalón (chef, consultora gastronómica y autora de El Club del Cupcake) y Frédéric Bau (maestro chocolatero, reputado pastelero, director de L’Ecole du Grand Chocolat y autor de "Au coeur des saveurs"), quienes se encargarán de juzgar a los concursantes y decidir quién abandona el programa cada semana.

Celebrity Bake Off España estará producido por Boxfish TV y contará con Edi Walter y Mariano Tomiozzo como productores ejecutivos de los 10 episodios de 50 minutos que conforman la producción. El formato se ha adaptado en 35 territorios en todo el mundo incluyendo Brasil, Kenia, Tailandia y Francia.

El primer talent de Esperanza Aguirre

La expresidenta de la Comunidad de Madrid debutará en un concurso de televisión (tras haber participado una vez en Pasapalabra), después de casi cuatro décadas en la vida política. De esta manera, sigue los pasos de su compañera de partido Celia Villalobos, quien participó en la última edición de Masterchef Celebrity.

También será la primera vez que la youtuber Esty Quesada participe en un "talent show" como este tras presentar el programa de TNT Road trip junto a Nuria Roca y aparecer en las series Vota Juan, Vamos Juan, Looser y Terror y Feria.