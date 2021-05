María Patiño critica a 'Sálvame' e irrumpe en la pelea de Rafa Mora y Anabel Pantoja

La bronca entre Anabel Pantoja y Rafa Mora todavía resuena en el plató de Sálvame. Hasta el punto de que el programa trata de decidir qué hacer con los dos irreconciliables colaboradores, una cuestión que María Patiño "tiene claro" cómo resolver.

El viernes pasado, Anabel dejó caer que Rafa Mora había traicionado a Kiko Rivera, algo que enfadó tanto al colaborador que retó a la prima del Dj a jugarse el trabajo si era capaz de enumerar una sola ocasión en que le hubiera comprometido. El desencuentro entre ellos, que ya venía de atrás, fue creciendo a la manera de Sálvame: idas y venidas de plató, insultos y disculpas no aceptadas, las de Rafa Mora a Anabel Pantoja.

El asunto ha seguido y María Patiño, una de las veteranas, lo valoró así: "Anabel jugó con el honor en el trabajo y la amistad de Rafa y Rafa jugó con el honor y la intimidad de la familia de Anabel", dijo María Patiño. La colaboradora señaló que Anabel se nota "desprotegida por el programa" porque sabe que "interesa Anabel Pantoja porque el apellido Pantoja es necesario en este programa", pero nada más. "Se siente utilizada", resumió Patiño respecto a su compañera.

Dicho esto, Patiño valoró el esfuerzo de ambos colaboradores. está clarísimo que hay una persona que le interesa este trabajo y otra que no". Algo que ha querido explicar mejor: "Hay una persona que pone todo lo que puede en este trabajo y otra que no. Uno que tiene sentimiento hacia algo que yo amo, que es mi trabajo, que es Rafa Mora y otra que no y eso es algo que se ve y se huele".

Patiño trató de separar lo personal de lo profesional, dos cuestiones distintas. "Yo me tomo antes una Coca-Cola antes con Anabel que con Rafa Mora, pero quiero ser justa y considero que hay alguien que estaba pasándolo mal estos días, que es Rafa Mora y Anabel una vez más la vida pasa por delante de ella".

"Sé que en mi trabajo son necesarias Pantojas, pero es fundamental que haya soldados como Rafa Mora para sobrevivir", resumió.