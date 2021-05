Rocío Carrasco intentó agredir a Olga Moreno: "Iba a por ella y me tuvieron que frenar"

Rocío Carrasco ha cargado duramente contra Olga Moreno en el décimo capítulo de la serie documental Rocío: contar la verdad para seguir viva. La hija de Rocío Carrasco señala a la mujer de Antonio David Flores como una de las culpables de la mala relación que tiene con sus dos hijos.

Define a Olga como "otra sinvergüenza" que ha sido "cómplice de su marido" en todas las fechorías de las que ha acusado a Antonio David: "Conviviendo con quien vive, menos no te puedes esperar (...) En muchas ocasiones ha sido imprescindible para que me ocasionara el mal que me ha ocasionado. No tiene vergüenza ninguna".

Rocío narró el famoso episodio ocurrido en los juzgados cuando, según el testimonio de Olga y Antonio David, se habría negado a saludar a su hijo David a pesar de llevar meses sin tener contacto con él. "Yo intenté no coincidir con Antonio David, no sabía que mi hijo estaba allí. Cuando voy andando por el pasillo para meterme en el juzgado no veo al niño, que estaba sentado junto a Olga. Al salir de la sala, tras testificar, abro la puerta y en ese momento sí veo al niño. Lo primero que me encuentro fue a Olga pendiente de mi salida, estaban los dos de perfil, coge la cara al niño, empieza darle besos ya pasarle la mano en la cara, y apartándole la cara para que no vea".

En ese momento, Rocío va directa hacia ella y de no ser por la intervención de su abogado habría ocurrido "una desgracia": "Yo iba hacia ella y podía pasar que alguna de la dos tuviera algún problema y no saliera de allí. Mi abogado me pidió que no lo hiciera porque sabía que íbamos a tener un problema gordo".

"Ella no deja que mi hijo me vea. Es mentira que ella se levante, como ha contado en el Deluxe, y que me diga: ¿En serio que no vas a saludar a tu hijo?' ¡No tiene coño! No tiene lo que tiene que tener", aseguró.

Este desagradable episodio habría sido "provocado" por la propia Olga en connivencia con su marido "para seguir llenando las arcas a costa del escándalo": "Lo que yo vi aquel día, cualquiera madre hubiera reaccionado de la forma que evitaron que yo reaccionara porque me hubiese arrepentido. Sé la reacción que mi hijo hubiese tenido al verme pero no quería ponerlo en esa tesitura".