La hermana de Olga Moreno advierte a Carlota Corredera: "¡Voy a por ti!"

La familia de Olga Moreno ha salido en su defensa después de que en el último capítulo de la serie documental, Rocío: contar la verdad para seguir viva, Rocío Carrasco la señalase como "cómplice" de las "fechorías" de Antonio David Flores. Entre otras cosas, acusó a la mujer del ex guardia civil de ser una "provocadora" que ha intentado separarla de sus hijos: "Es otra sinvergüenza, una cómplice de su marido total y absolutamente".

Una de las voces más críticas con la sevillana ha sido Carlota Corredera, que desde hace semanas defiende a capa y espada el testimonio de la hija de Rocío Jurado, llegando incluso a señalar a compañeros de profesión o encararse con colaboradores que han puesto en duda el relato.

Mientras que Olga Moreno continúa participando en Supervivientes, sin posibilidad de defenderse de los ataques, su hermana Raquel Moreno ha decidido dar la cara por ella en un duro post en las redes sociales que ha sido publicado en Lecturas. En el escrito, la hermana de la superviviente advierte a Carlota Corredera: "¡Voy a por ti también". "Solo tiene fijación hacia mi hermana y nuestra familia", dice Raquel sobre el motivo de su enfado.

"Es vergonzoso que delante de millones de personas estés diciendo tantas barbaridades. ¿Dice que es feminista? ¿De qué? Si no para de meterse con mi hermana y con Rocío. Esto es solo una advertencia", continúa la publicación, haciendo referencia a la nula defensa que recibió Olga en el debate posterior a la emisión del documental, a pesar de las duras palabras que le dedicó Carrasco.

"No hables de mi sobrina Lola que tiene 8 años y bastante daño le estáis haciendo. ¿Por qué no hablas de tu hija? ¿Por qué no hablas del cámara de tu marido? Menos mal que cada día hay más personas que te ven y quitan Telecinco. ¿Qué tipo de periodista/presentadora eres? Increíble", concluye el texto, que por el momento no ha tenido respuesta por parte de Carlota.