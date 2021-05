Nuevo dardo de Rocío Flores a Rocío Carrasco: "Debería estar bastante agradecida a Olga Moreno"

Rocío Flores sigue al detalle el paso de Olga Moreno por Supervivientes, que cada vez habla más del conflicto familiar de Rocío Carrasco con Antonio David Flores y sus hijos. "Yo sé que Rocío está mal. Por eso su hija la llama tantas veces. Que no diga si yo soy madre… yo soy madre de mi hija, y ella de esos dos niños. Cuídalos como oro en paño, que yo cuidaré de la mía y ayudaré a cuidarlos", estalló dolida con Rociíto.

Tras escuchar estas palabras, Rocío Flores confesó que no le está haciendo bien que Olga se desahogue de tal manera hablando de su familia, ya que la decisión que se ha tomado en España es guardar silencio y recurrir a la Justicia. "No me encuentro con ganas ni fuerzas de comentar. Si te soy sincera, a mí no me hace bien que hable. No por el hecho de que ella comente sobre la relación que yo pueda tener, sino en la situación en la que yo me encuentro aquí a mí no me hace bien, y a mi familia tampoco".

Pero la hija de Rocío y Antonio David quiso aclarar sus palabras este viernes en El programa de Ana Rosa, defendiendo una vez más a la mujer de su padre. "El hecho de que ella hable en Supervivientes es lo mínimo. A mí me hace daño todo lo que está pasando fuera. A mí no me hace bien verla a ella con ese dolor ni la situación que yo tengo fuera. No me hace daño lo que Olga está diciendo en el programa. Para mí es totalmente respetable que ella se quiera desahogar", matizó. Rocío asegura que sería más fácil que Olga no hablara del conflicto familiar pero por ella misma y su salud mental en el reality.

Conflicto entre Rocío y Olga

En el último episodio de la docuserie sobre Rocío Carrasco, la protagonista habló de la mala relación que tiene con la mujer de su exmarido, quien asegura que es "cómplice" y "culpable" de que Rocío y David ya no tengan relación con su madre.

"¿Reconoces a Olga en esas afirmaciones que hace tu madre?", le preguntó Joaquín Prat en AR. La joven asegura que lleva dos o tres semanas sin ver el documental pero que le han llegado "ciertas cosas". "No veo reflejada para nada a Olga. Incluso creo que debería estar bastante agradecida [Rociíto] por el simple hecho de habernos cuidado. Que ella opine lo que quiera", dijo tajante.

Rocío Carrasco narró el famoso episodio ocurrido en los juzgados cuando, según el testimonio de Olga y Antonio David, se habría negado a saludar a su hijo David a pesar de llevar meses sin tener contacto con él. "Yo intenté no coincidir con Antonio David, no sabía que mi hijo estaba allí. Cuando voy andando por el pasillo para meterme en el juzgado no veo al niño, que estaba sentado junto a Olga. Al salir de la sala, tras testificar, abro la puerta y en ese momento sí veo al niño. Lo primero que me encuentro fue a Olga pendiente de mi salida, estaban los dos de perfil, coge la cara al niño, empieza darle besos y a pasarle la mano en la cara, y apartándole la cara para que no vea". Una tensa situación que, si no llega a ser por su abogado, hubiera terminado en agresión.