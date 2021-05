El email que destapa una nueva mentira de Rocío Carrasco

El último capítulo de la serie documental protagonizada por Rocío Carrasco se centró en el distanciamiento de la protagonista con su hijo David Flores, con el que no tiene contacto desde hace cinco años. La hija de Rocío Jurado dirigió su relato hasta un episodio ocurrido cuando ingresaron al pequeño en el hospital y del que no habría sido conocedora hasta horas más tarde.

Según su versión, nadie la avisó del ingreso y se enteró del mismo cuando se pusieron en contacto con ella desde el hospital para pedirle la tarjeta sanitaria del menor: "Ese día lo que pasa es que a las 6 o 7 de la tarde recibo una llamada de teléfono. Es una persona de administración del hospital. Me dicen que necesitan la tarjeta sanitaria de mi hijo. Me dijeron que no podían darme información sobre me hijo. Se puso el médico y me dijo que ya le daban el alta, que era solo un trámite. Me cuentan que efectivamente había estado ingresado. Esa es toda la información que yo recibo de mi hijo ese día", explicó.

Horas después de lo ocurrido, Rocío Carrasco se presentó en un evento organizado por su amiga Mila Ximénez, algo que más tarde le echaría en cara el propio Antonio David Flores: "Esa noche, cuando mi hijo estaba ingresado, Mila presenta sus cremas. Me invita y yo consideré que debía ir", se justificó.

Sin embargo, un correo al que ha tenido acceso El programa de Ana Rosa desmiente la versión de Rocío Carrasco. Según la información que ha salido a la luz, la mujer de Fidel Albiac se habría enterado con tiempo del ingreso hospitalario de su hijo. También cuentan que el propio David la llamó personalmente para comunicárselo.

"Me acaba de comunicar mi clienta que ha recibido la llamada de un hospital comunicándole que su hijo David se encontraba en urgencias. No le han querido facilitar ninguna información sobre su estado. Posteriormente mi clienta ha hablado telefónicamente con el menor y este le ha dicho que le van a hacer varias pruebas porque tiene flemas".

Estas palabras habrían sido escritas por la letrada de Rocío, Verónica González-Choren, y enviadas al abogado de Antonio David, Jesús Garzón, a las 14:29, horas antes de lo que cuenta Rociíto.

"Dadas las circunstancias, te ruego que solicites a tu cliente, el Sr. Flores, toda la información que tenga sobre las pruebas a las que han sometido al menor, así como el informe médico que le hayan facilitado al padre y me lo traslades para que pueda verlo la madre", concluye el escrito de la abogada.

El periódico La Razón amplia la información y aseguran que David "merendó y cenó" en el hospital, al contrario de lo que se aseguró en el documental. Cuando este episodio salió a la luz, la versión de Antonio David fue la siguiente: "El día 8 ingresó de urgencias en el hospital infanta de Sofía en San Sebastián de los Reyes y estuvo hospitalizado 14 horas, gracias a Dios no pasó nada. Su madre no fue a verlo al hospital y resulta que por la noche acude a un evento de Mila Ximénez, mientras mi hijo está en el hospital. Yo como padre si le pasa cualquier cosa a mi hijo, dejo el mundo para atenderlo".