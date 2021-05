La presunta infidelidad de Íñigo Onieva a Tamara Falcó ha sido una de las grandes sorpresas del fin de semana. Y parece ser que también para Tamara, que el lunes reaccionó con ira ante las preguntas de los reporteros, dando de ese modo credibilidad a las declaraciones realizadas por Fani Carbajo en Viva la vida.

La concursante de La isla de las tentaciones aseguró en televisión que vio a Íñigo besando a otra mujer en una fiesta y que incluso se le insinuó a ella.

Ahora, las reacciones se suceden en programas como Sálvame, donde Jorge Javier Vázquez ha considerado que el novio de Tamara Falcó, que hasta hace días prometía boda, es incapaz de "tener una relación fija para toda la vida".

El presentador catalán ha opinado que "por la experiencia que yo tengo con hombres, Tamara, déjalo. Este muchacho es imposible que tenga una relación fija para toda la vida". Jorge Javier cree que "muchas veces todos sabemos cómo es el otro y nos intentamos engañar", y que en el caso de Íñigo, si él tuviera "esa cara y ese cuerpo" lo último que haría "es tener novia".

Se difumina, por tanto, el desmentido inicial de Tamara, que colgó en Instagram imágenes de la pareja en una boda como voto de confianza a su pareja.

Kiko Matamoros, sin embargo, se mostró escéptico y aseguró que "a mí, gente que estaba en la fiesta, me dice que estaba de cachondeo. Yo no sé si viniendo de la fuente que viene es muy creíble la historia, me gustaría que Oriana, que estaba allí, nos cuente qué hay de verdad en este relato".

Para Matamoros, "cuando te invitan a una fiesta, te invitan y nada de lo que suceda lo tienes por qué hacer público". Lo que ha sucedido con Iñigo le "parece una gran deslealtad y una falta de respeto".