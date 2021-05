Olga Moreno recuerda el capítulo más cruel de Rocío Carrasco con sus hijos

A Olga Moreno le está pasando factura en Supervivientes el conflicto familiar que ha dejado en España. La concursante viajó a Honduras cuando acababan de comenzar las emisiones del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, y aunque juró desmarcarse por completo de lo que estaba sucediendo en España, finalmente no ha podido cumplirlo.

Con el paso de las semanas le ha resultado imposible no hablar del tema y ya son varias las declaraciones incendiarias que ha realizado contra Rocío Carrasco en conversaciones con sus compañeros. La mujer de Antonio David ha dado su versión sobre como ella y los hijos de su marido han vivido la relación con la hija de Rocío Jurado, a la que no ha dudado en lanzar algún que otro consejo.

Esta semana Olga Moreno se ha referido a uno de los episodios más duros de la vida de Rocío Jurado. La superviviente se ha remontado a cuando la artista estuvo ingresada en Houston a causa del cáncer que padeció y por el que perdió la vida. Según el testimonio de Olga, fueron unas semanas muy complicadas para los dos pequeños, que no tuvieron noticias de su abuela y de su madre en los meses que estuvo ingresada.

"El tiempo que estuvo la abuela en Houston, estuvieron cuatro meses sin saber nada de nadie", dijo, asegurando que Rocío y David Flores no tuvieron contacto con su abuela ni con ninguna de las personas que estaban en Houston. "Los niños lo pasaron muy mal", aseguró, reprochando a Rocío Carrasco su actitud y que no realizase ninguna llamada a sus hijos. "No sabíamos nada, lo que decían en la televisión. Los niños amaban a su abuela y la abuela a los niños. David le estará siempre agradecido. La Jurado siempre se ha portado muy bien con sus nietos".

Según la versión ofrecida por Rocío Carrasco en el documental que protagoniza en Telecinco, la razón por la que no dejó que sus hijos hablaran con su abuela fue para evitarles sufrimiento: "Yo conozco a Rocío y a David e iban a saber que algo no estaba yendo bien", comentó en uno de los capítulos. "Quería que recordaran a la yaya tirada en el suelo jugando con ellos, cantando o haciendo lentejas", expresó.

Pese a los comentarios que ha realizado sobre la exmujer de Antonio David, Olga Moreno quiere desmarcarse por completo de ella: "Yo no quiero hablar de nada. Yo nunca he hablado de la madre. Me da algo", expresó, intentando dejar a un lado el conflicto para centrarse en el concurso. Inevitablemente, sus palabras han causado polémica en el exterior e incluso Rocío Flores se ha mostrado molesta ante sus declaraciones: "Estas palabras no me hacen ningún bien".