Rosa Benito, indignada con las declaraciones de Canales sobre Rocío Jurado: "Es una barbaridad"

El bailaor Antonio Canales se sentó este fin de semana en el programa Sábado deluxe para aclarar de una vez por todas la relación mantiene con Rocío Carraco y Fidel Albiac. Durante la entrevista con Jorge Javier Vázquez, el concursante de Supervivientes se retractó de sus palabras sobre la pareja, confirmando que Fidel estuvo en su casa durante el ingreso de Rociíto en el hospital, y además, reveló algunas intimidades de su amiga Rocío Jurado.

Unas declaraciones que no han gustado nada a Rosa Benito que, aprovechando su colaboración en el programa Ya es mediodía, desmintió algunas de sus afirmaciones. Según el bailaor, la grabación del último especial en TVE de Rocío Jurado fue un auténtico infierno para ella, puesto que no estaba en condiciones para la realización del mismo. Algo rotundamente falso para su cuñada: "No le costó mucho grabar el especial. Tenía tanta ilusión... Después de quince meses se subía a un escenario. Incluso en Houston cantaba...", aclaró la exmujer de Amador Mohedano.

Rosa también negó que Rocío Jurado tuviera alguna mancha en el cuerpo consecuencia del cáncer, tal y como contó Canales: "Nunca tuvo ninguna mancha en el cuerpo, no entiendo por qué se tiene que decir esa barbaridad. Jamás le maquillé ninguna mancha porque no la tenía". Según el bailaor, habría visto esa marca cuando la artista se desnudó delante de él, algo que según Rosa es imposible: "Yo no la he visto nunca en bragas y sujetador, ella era muy pudorosa. Siempre venía con una toalla y cuando se subía el vestido en los cambios de vestuario me decía: ‘No me mires’. Cuando oigo que se queda en bragas delante de él… es que delante de mí en 20 años no lo ha hecho".

Amador Mohedano no dudó en apoyar las palabras de su exmujer a través de un mensaje de voz enviado al programa: "No estaba al 100% de fuerzas por lo que tenía pero estaba con una ilusión inmensa". A lo que Rosa añadió: "Para ella fue un espectáculo maravilloso, ella tenía ganas de vida. Tenía una ilusión por trabajar que no os lo podéis imaginar. No le costó hacer ese espectáculo. Rocío no vomitó nunca ahí, no tenía ni una mancha y tenía toda la ilusión del mundo".