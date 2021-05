Se recrudece el conflicto entre Jorge Javier y Ana Rosa Quintana: "Esto es la guerra"

El conflicto entre productoras que se está viviendo en los pasillos de Telecinco desde el estreno del documental Rocío: contar la verdad para seguir viva, ha comenzado a hacerse patente en los platós. Mientras que La Fábrica de tele, responsable del documental, se dedica a defender a capa y espada el relato de Rocío Carrasco en sus diferentes programas (Sálvame, Socialité), Unicorn Content, productora de Ana Rosa Quintana, ofrece el contrapunto y da voz a tertulianos críticos con el testimonio de la hija de Rocío Jurado.

El punto álgido de las disputas entre las empresas tuvo lugar hace unas semanas, cuando Sálvame rescató a Antonia Dell´Atte para que recordase el supuesto pasado de maltratos que vivió junto a Alessandro Lequio, colaborador del programa matinal de Telecinco, en un intento de manchar su imagen. Aunque Unicorn pudo parar aquella historia y ya no se ha vuelto a hablar del tema, las rencillas entre las productoras siguen más vivas que nunca.

Esta semana se han hecho más evidentes cuando Belén Esteban mostró su enfado ante unas declaraciones que había realizado Ana Rosa Quintana horas antes en su programa: "A mí hay una cosa de Ana Rosa que no me ha gustado nada", dijo, haciendo referencia a la pasada entrevista de Antonio Canales en Sábado Deluxe. "Esta mañana me ha llamado mucho la atención algo que ha dicho. Ya sabéis que yo he trabajado muchísimos años con Ana Rosa, la quiero y le tengo mucho cariño, pero ha dicho una cosa que no me ha gustado absolutamente nada (...) Ha dicho algo así como, 'Canales a quién quiere contentar, ¿a Olga, a la Palapa o la gente de La Fábrica de la Tele?'. Pues oye, yo que soy de La Fábrica de la Tele me ha sentado mal".

Unas palabras que Jorge Javier ha entendido que eran una pulla hacia la productora de la docuserie. "¿Ana Rosa ha pronunciado 'La Fábrica de la Tele'? ¿Ana Rosa ha pronunciado 'La Fábrica de la Tele'? ¡Entonces, esto ya es la guerra! ¡Qué fuerte!", sentenció Jorge Javier Vázquez sin querer ahondar más en el tema.

Esta no es la primera vez que se hace referencia a Ana Rosa Quintana en un programa de La fábrica de Tele. Hace unos días Carlota Corredera ya manifestó que existía algún que otro desencuentro en la cadena y arremetió duramente contra "importantes comunicadores" que se niegan a creerse el relato de Rocío Carrasco en su totalidad: "A importantísimos comunicadores de esta casa parece que les da rabia no haber contado ellos esta historia".