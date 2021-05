Comienza la carrera judicial: Antonio David Flores demandará a La Fábrica de la Tele por despido improcedente

Dos meses después del estreno del reality de Rocío Carrasco Contar la verdad para seguir viva, Antonio David Flores empieza a mover ficha. Leemos en Diez Minutos en exclusiva que su primera acción judicial va a consistir en demandar a la productora del programa por despido improcedente.

Asegura la revista que Antonio David ha presentado una demanda por despido improcedente en un escrito en el que además solicita una indemnización por daños morales. Y no solo eso: ha exigido ver el contrato que firmó Rociito para comprobar si fue ella la que exigió como condición que le echaran. Costaría creer que lo hayan dejado por escrito.

Añade Diez Minutos que la indemnización no sería muy alta, porque llevaba poco tiempo colaborando con ‘La fábrica de la tele’, pero que la cantidad que reclama por perjuicio y daño moral sí sería importante.

En Semana, revista más parcial que Lecturas, que últimamente se ha convertido en el azote de los Flores, vemos las fotos que confirman que padre e hija siguen manteniendo una excelente relación, en contra de lo que se habían empeñado en difundir sus enemigos. La portada es una imagen de Rocitín besando cariñosa a su padre y pasando una agradable jornada junto a su hermano David y su novio.

Guerra de presentadoras: Corredera vs Quintana

Picajoso titular de Semana para explicar algo que está ocurriendo en Telecinco y que ya no escapa a los ojos de los espectadores menos informados. Los "editoriales" que se viene marcando Carlota Corredera todos los miércoles al empezar el docudrama de Rociito están haciendo mella en la cadena.

Dice Semana que sus "durísimas palabras" arremetiendo contra compañeros de programas "ponen en el foco directamente a Ana Rosa Quintana", espacio en el que "se han escuchado las únicas opiniones divergentes" y se defiende además a Rocío Flores.

Añade la publicación que Ana Rosa ha optado por no entrar al trapo, "aunque ganas no le han faltado". "No entiende esa postura de conmigo o en mi contra", añaden citando fuentes de la cadena.

Teresa Campos defiende a su "tercera hija"

Lecturas entrevista en exclusiva a Teresa Campos, un personaje habitual de otra revista, Hola, que ahora con este gesto hace un guiño a su hija Terelu, nueva columnista de la publicación. O quizá porque a Hola ya no le interesan sus testimonios.

La subjetividad de sus opiniones también podría ser la razón de haber cambiado de revista. Porque Teresa Campos no se corta a la hora de posicionarse en la "guerra" que ha generado Rocío Carrasco con su docudrama y que ha llevado a muchos a posicionarse.

Ahora, Teresa se deja entrevistar por Terelu y centra el tiro en Rociito. La veterana presentadora la defiende a capa y espada, de hecho siempre la ha definido como "su tercera hija". "La gente creía que ni le importaban sus hijos. Ella no ha hecho nada más que querer a sus hijos y estar en su casa". Y añade algo que repiten todos los que han convivido con la hija de la más grande: "Yo sabía del sufrimiento de Rocío, pero no hasta qué punto".

También se moja Teresa con otro conflicto familiar, el de los Pantoja. No está de acuerdo con la forma de obrar de Paquirrín: "Si crees que tu madre ha hecho algo mal se lo dices a ella, no al programa".

Lo mejor, todo lo que cuenta sobre su ex, Bigote Arrocet. "No sé ni qué decir de él. No lo digo en el sentido malo, es incalificable. Nadie es como esa persona… He llorado mucho, ya no lloro. Me equivoqué".

Paz Padilla, despedida de ‘Got Talent’

Asegura Lecturas en una exclusiva que lleva a portada que Paz Padilla ha sido despedida de Got Talent, programa en el que ejercía de jurado a la hora de buscar talentos.

Según la revista, acaba de saber que no estará en la séptima edición del concurso, una decisión que "le ha caído como un jarro de agua fría" porque ahora "sólo lo queda Sálvame", ya que de momento no se han empezado a grabar nuevos capítulos de La que se avecina.

Y aunque los motivos de su despido son un misterio, Lecturas apunta a varios comentarios desafortunados de la cómica durante los programas (que podrían haber sido editados en postproducción, todo hay que decirlo). En uno de ellos cuestionaba que un concursante hubiese escapado de la dictadura venezolana. No incluyen su publicaciones despectivas hacia la Policía Nacional en las redes sociales cuando los acusó de ejercer la violencia contra la turba que defendió al convicto Hasel.

Sin embargo, lo mejor de la información es que Telecinco podría haber encontrado ya a su sustituta: se trataría de Rocío Carrasco, Rociito, que, "gusta, y mucho, a los responsables de la cadena".

¿Crisis? Tamara desmiente rumores en ‘Hola’

Si hay una frase de Tamara Falcó con la que no se puede estar más de acuerdo es la de que "Hola es nuestro álbum familiar". Y este miércoles volvemos a comprobarlo mirando su portada, en la que vemos una foto de gran tamaño de Tamy posando abrazada a su novio y mirando a cámara, demostrando que siguen juntos. Ojo porque no se trata de ninguna exclusiva: es la foto que ella misma ha publicado en sus redes sociales.

No obstante, con el gesto de publicarla en portada, Hola deja clara la actitud de la hija de Isabel Preysler, que en la última semana ha visto cómo su relación con Íñigo Onieva se tambaleaba, al menos de cara a la opinión pública. Telecinco difundió el rumor de que el joven piruleaba con otras y esta imagen es la forma oficiosa de acallarlo.

Leonor continuará con su preparación religiosa

Leemos en Hola que la princesa de Asturias lleva preparándose desde el mes de octubre para obtener el Sacramento, y que recibirá los sagrados óleos con sus compañeros de clase del Colegio Santa María de los Rosales en la mañana del próximo viernes 28 de mayo.

La celebración será en la misma parroquia en la que tomó la Primera Comunión en 2015 y a la ceremonia sólo pueden asistir sus padres, los reyes de España, y su hermana Sofía. Ese día Leonor llevará "traje formal", leemos en la revista.

Carbonero, a Cádiz con la ex de Alejandro Sanz

Hola lleva a portada en un recuadro una imagen de Sara Carbonero en bañador en la que la periodista luce un aspecto estupendo y saludable, algo que estábamos deseando ver en ella después de estos últimos años batallando contra el cáncer.

Junto a ella vemos a Raquel Perera, la exmujer de Alejandro Sanz, amiga de Sara y, según Hola, la persona en la que se está apoyando la presentadora. Perera es psicóloga y además trabaja en Hola en un blog de consejos.

Mientras, Semana ha entrevistado a Nadia Aleksandrova, la joven con la que, según algunos programas de Telecinco, habría tenido una relación Íker Casillas. Dice que "todo esto le ha perjudicado mucho" y que ella nunca ha querido lucrarse con esta historia. "Nunca he querido vender nada. Ni audios, ni mensajes, ni fotos". Es decir, que los conserva.

Cóctel de noticias

Boda en la Casa de Alba. La familia celebra este sábado en el Palacio de Liria de Madrid el casamiento de Carlos Fitz-James Stuart y Belén Corsini en una ceremonia que ya aspira a ser, según Hola, "la más aristocrática del año".

Sin embargo, lo que ha unido recientemente a "Nosotros, los Alba", ha sido la operación de urgencia a la que ha tenido que ser sometido Cayetano Martínez de Irujo. Sus hermanos, con los que mantenía últimamente una relación tirante, han acudido en tromba a visitarle al hospital.

Ortega Cano ejerce de abuelo orgulloso con la hija de José Fernando y Michu. Diez Minutos publica fotos exclusivas del torero paseando con su nieta, que acaba de cumplir cuatro años. Tras varios años de enfrentamiento con la madre de la criatura, ahora parece que conviven en paz.

La infanta Elena se divierte con Luis Astolfi. Ese es el titular empleado por Semana para acompañar unas fotos en las que vemos a la hija de Juan Carlos en la hípica junto al que fuera su novio allá por el siglo pasado.

Adriana Abascal presenta a su hija Jimena en el Hola. La que fuera esposa del magnate Azcárraga y después novia de Juan Villalonga, posa con la niña, de 14 años, en un bucólico reportaje repleto de fotos de la que fuera Miss México en 1988.

También presenta a su hijo en Hola Jorge Sanz, aunque la historia que hay detrás de los dos es mucho más bonita. Merlín, de dieciocho años, es todo un ejemplo de lucha contra la fibrosis quística. De hecho su pronóstico al nacer fue muy pesimista y Jorge ha luchado toda su vida para que el joven lleve una vida normal. Ahora se dedica al cine como especialista.

Pep Guardiola se compra una casa de diez millones de euros en Barcelona. Aunque vive en Manchester, el deportista acaba de adquirir una lujosa propiedad de ochocientos metros cuadrados en la Ciudad Condal a la que se escapa en cuanto puede. Lecturas publica una amplio reportaje tipo Idealista de la magnífica vivienda.

Otro futbolista, Courtois, está enamorado. Semana publica varias fotos de la modelo de 23 años con la que se le relaciona últimamente. Se trata de una joven rubia llamada Mishel Gerzig que tiene 23 años y que de espaldas podría pasar perfectamente por Alba Carrillo, el último ligue que se le conoce al guardameta.