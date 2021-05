Explosivas declaraciones de la amiga búlgara de Iker Casillas

Nadia Alexandrova, la joven de 29 años de origen búlgaro a la que hace dos semanas se la relacionó con Iker Casillas, ha roto su silencio en la revista Semana. El programa Sálvame sacó a la luz su supuesta relación con el deportista, ocurrida durante el año 2019, cuando aún estaba casado con Sara Carbonero.

Cuando los ánimos se habían calmado y se rumoreaba con una posible reconciliación de la periodista con el exfutbolista, Nadia vuelve a ser actualidad tras ofrecer una explosiva entrevista en la citada revista donde habla abiertamente sobre el affaire: "Nunca quise que esto se hiciese público", asegura. Además indica que si hubiera querido vender sus fotos con él ya lo habría hecho hace años, cuando se conocieron.

También afirma que ahora que su relación se ha hecho pública, se encuentran "en un stand by": "No estamos enfadados, pero se ha parado lo que teníamos por lo que ha pasado". Y sostiene que no tienen intención de hacer daño a Iker y a su familia: "No quiero hacer más daño. No se merece pasar por esta tormenta mediática y sé que él siente lo que me está pasando a mí (...) Yo no fui el motivo de su ruptura con Sara. Todas las parejas tienen sus momentos buenos y malos".

Nadia asegura que tuvieron una relación "de naturaleza incierta" pues define su relación como una "amistad especial" y no un "romance".

Hace unos días Iker emitió un comunicado después hacerse pública esta supuesta relación que habría solapado con su matrimonio con Sara Carbonero en el año 2019, el año en el que la periodista fue operada por un tumor maligno en los ovarios: "Estoy cansado de ver a distintas personas que se inventan historias relacionadas conmigo, por lo que he tomado la decisión de que mis abogados inicien las correspondientes demandas", decía en ese escrito, negando a Nadia.